Rocío Oliva reveló una charla con Claudia Villafañe y habló de la adicción de Maradona

Una de las pocas voces que faltaba hablar en el mundo de Diego Maradona luego de su internación y su cirugía era la de su ex pareja Rocío Oliva, que finalmente rompió el silencio y confirmó que el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, tal y como contó BigBang, padece un problema de adicción al alcohol. “Hoy su problema es el alcohol”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

Ayer se vivieron momentos de tensión en la clínica Olivos, en donde se encuentra internado Maradona, debido a que se detectó un caso Covid positivo en el mismo piso en el que está el ex capitán de la Selección argentina. A eso se le sumó que, por medias de seguridad, Diego, según contaron en Intrusos, está atado de pies y manos.

Con ese contexto, Rocío remarcó que mantuvo una serie de diálogos con Claudia Villafañe, la ex esposa de Maradona, para brindarle lo que necesitara y ponerse a disposición de la familia. “Yo llamé a Claudia y le dije que me ponía muy triste la situación y que si necesitaban algo me avisen. Este momento es para que sus hijos estén con él”, afirmó, a lo que agregó: “Claudia lo amó mucho y el sentimiento está”.

Oliva también habló sobre cómo es la personalidad de Maradona y los problemas que suele haber en la convivencia con Diego. “Diego tiene su palabra y su pensamiento, es difícil convencerlo. En este caso no hay que preguntarle, hay que accionar”, dijo; no obstante ello remarcó que tal y como Maradona abandonó las drogas puede hacer lo mismo con el alcohol.

“Diego se merece estar bien. No hay que mirar para el costado, tiene un problema con el alcohol y hay que ayudarlo”, afirmó. La ex novia de Maradona también dejó entrever que uno de los principales problemas de Diego es su entorno. “Es muy difícil pertenecer al entorno. A Diego hay que salvarlo. Los hijos son los que lo pueden llevar a los profesionales, que son las únicas personas que pueden ayudarlo”, sostuvo.

Justamente una de las disputas históricas, que ahora llegó a un punto de tregua, es entre el abogado de Maradona, Matías Morla, y dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, que ven en el letrado a quien está detrás de la disputa legal que su padre lleva adelante contra su madre.

Ese enfrentamiento llegó a un punto de stand by con la internación de Diego ya que fue el propio Morla el que decidió alejarse y que las decisiones sobre la salud de su cliente pasen exclusivamente por la familia.

Tal y como contaron ayer en Intrusos, el caso de Covid en el piso donde está internado Maradona trastabilló los planes que tenía la familia de empezar esta semana con una internación externa, para mitigar los riesgos sanitarios en el medio de la pandemia, en una casa que estaban buscando cerca de la clínica. Según transcendió la familia Maradona buscaba domicilio en Vicente López, Olivos o San Isidro en su defecto; siempre y cuando este cerca de la clínica.

Ahora, con ese escenario, la duda está en su efectivamente será trasladado a otro centro de atención privada, se especula con que podría ser Los Arcos en Palermo, ya que es propiedad de la prepaga que tiene Maradona. “El tipo de operación no permitía un alta tan rápida”, explicó Jorge Rial al referirse a la preocupación que tiene la familia.

En las próximas horas los médicos de la institución, más el médico personal de Diego, Leopoldo Luque, mantendrán una reunión en donde van definir qué opción tomarán para evitar que Diego se contagie de Covid en la clínica.