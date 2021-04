Rocío Oliva, tras ser señalada como la responsable de la muerte de Maradona

Entre las muchas frases que pronunció Matías Morla anoche sobre la muerte de Diego Armando Maradona durante la entrevista con TV Nostra, hubo una que llamó la atención de propios y extraños: “Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”, dijo el abogado y último apoderado del Diez.

Al explayarse, explicó que el difunto DT estaba muy enamorado, y por momentos "obsesionado", con la ex panelista de Polémica en el bar. "No me llevaba bien con Rocío. Todo lo que tiene, Diego se lo regaló...Le regaló propiedades, autos…un 50% de lo que él quería. Cuando llega acá, empieza a tener el primer gran problema de su vida: que Rocío lo dejó. No lo pudo superar nunca. Estaba muerto por ella. Te decía diez palabras y once eran Rocío", contó.

Horas después de la entrevista televisiva, la ex futbolista habló con Guido Záffora y le aclaró que estaba “muy angustiada” por cómo sonó la contundente frase que la hace responsable de la muerte de Maradona. “Escuché la aclaración sobre el amor y fue lo que me dejó tranquila. Por suerte Rial le pidió la aclaración que es lo que a mí me deja tranquila”, dijo la ex panelista a través de un mensaje de Whatsapp que el periodista leyó en el ciclo "Es por ahí".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Diego y Oliva salieron durante ocho años.

Rocío había aclarado tiempo atrás que sabía que Maradona la seguía queriendo. “Creo que si una persona pide por la otra es porque le hace bien. Yo llegaba y abría la ventana, salíamos a caminar… Era la única a la que no le podía decir que no. Quizás esas sonrisas que yo le sacaba… Fíjate que nos separamos y él no se enojó conmigo; seguimos siendo amigos”, dijo, diferenciándose de las otras "ex" del Diez.

En ese sentido, se puso en contra de Morla y resaltó que "nadie muere por amor". "Los problemas de Diego eran otros. La última vez que se lo vio en la cancha de Gimnasia estaba muy mal. Y por suerte están estos llamados que le hice a Claudia, a Gianinna y a Dalma para decirles: ‘Por favor, quiero estar si me necesita’. ‘Sí, pide por vos. Te vamos a llamar’, me contestaron”, cerró, aclarando que nadie la volvió a llamar.

A mediados de marzo, Oliva decidió renunciar a su puesto como panelista en Polémica en el bar para abocarse en sus estudios. Evelyn von Brocke había contado que la ex futbolista había decidido abandonar el ciclo de América, luego de que se la vinculara sentimentalmente con Matías Morla. “Lo desmiento hoy, acá, y después que digan lo que quieran. En todo caso después se encargará la Justicia", se defendió Rocío.

Morla dijo que Diego murió "enamorado" de Rocío.

Y sentenció: "¡No voy a permitir que ensucien de esta manera! Están diciendo una cosa que es grave. No están diciendo que estoy de novia con Horacio Cabak, sino con Morla, es grave. Eso es mala leche. El 22 de marzo comienzo a estudiar (periodismo deportivo). Tengo 30 años, quiero estudiar y progresar".