Rocío Oliva y la estrategia para pedir una tajada millonaria de la herencia de Maradona

La vida de Diego Armando Maradona no solo estuvo plagada de éxitos y logros deportivos, sino que también tuvo una importante dosis de escándalos. Por eso no sorprende que a pesar de su fallecimiento, Rocío Oliva siga reclamando el cobro de más de seis millones de dólares por los años que estuvo en pareja con el Diez en Dubai. Cabe recordar que la actual panelista fue pareja del difunto DT durante seis años y convivió con él en diferentes países.

El año pasado, cuando Maradona aún gozaba de buena salud, Oliva decidió demandarlo económicamente por los seis años de convivencia que mantuvieron y por toda la fortuna que Diego cosechó en su compañía durante esos años. De hecho, la futbolista formalizó su reclamo el 13 de junio de 2019, luego de la fallida conciliación con Maradona, quien no solo no asistió a la audiencia, sino que ni siquiera envió a ningún representante legal.

La no presentación a la audiencia por parte del "10" en aquella oportunidad se debía a una estrategia para que éste tema se terminara de dirimir en Dubái, ya que para el ex futbolista y su abogado, Matías Morla, la relación con Oliva tuvo lugar en ese país, donde gracias a las leyes machistas que tiene dicha región, el ex futbolista tendría las de ganar. Pero el tiempo pasó y lamentablemente el ex DT de Gimnasia falleció el último 25 de noviembre.

Pero si bien muchos en el entorno de Maradona se animaron a pronosticar que el reclamo de la rubia quedaría en el olvido tras su muerte, nada más lejos de la realidad. De hecho, el reclamo de Oliva sigue en pie y presentó una demanda en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel. “Jamás en el expediente que yo patrocino se habla de cifras. Hay cifras absurdas que dicen en los medios", Ana Rosenfeld, abogada de Oliva.

La letrada explicó que el monto que Oliva le exige está basado en lo que hizo durante "su acompañamiento, en su apoyo como mujer y en todo lo que hizo desde el punto de vista de su trabajo personal para que Diego Armando Maradona hiciera muchas cosas que (Matías) Morla sabe que hizo...”. “Claro que Rocío tiene en mente un número, pero no está plasmado en el expediente", remarcó Rosenfeld.

Al mismo tiempo, aclaró que el expediente se tratará en la Argentina y no en Dubai, ya que el último domicilio de la convivencia con Diego Armando Maradona fue en Bella Vista. "Por lo pronto hay un código civil que lo avala. La última palabra no la van a tener mis colegas, sino la cámara, el juez o la corte. El código civil nuevo avala los derechos de la conviviente, particularmente el código 524", explicó.

La mediática abogada, además, resaltó que dicho código establece qué derecho tiene una mujer "y no es retrotraerla a si hubiera sido jugadora de fútbol, peluquera u otro tipo de actividad profesional. Tiene que ver con empobrecimiento que sufrió producto de la ruptura y con la causa únicamente basada en la convivencia, los derechos los tiene, no es heredera”, concluyó en dialogo con Todas las Tardes.