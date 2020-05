Rodrigo Lussich dijo que se cansó del "forreo" y que Chiche representa un periodismo que atrasa 100 años

Rodrigo Lussich y “Chiche” Gelblung protagonizaron un intenso momento al aire durante la emisión de Polémica en el bar del último jueves mientras discutían sobre la detención de Rubén Mühlberger, el llamado “médico de los famosos”. La discusión entre ambos fue subiendo de tono hasta que el panelista de Intrusos decidió abandonar el ciclo, furioso con el periodista.

Todo comenzó cuando Mariano Iúdica –conductor de programa- contó que tenían en exclusiva la palabra del polémico y mediático doctor gracias a una entrevista telefónica que le había hecho Gelblung. Cabe recordar que Mühlberger está imputado por promocionar una cura de COVID-19, violar la cuarentena y por abandono de persona tras la muerte de uno de sus pacientes.

En ese sentido, Lussich fue al hueso y no dudó en afirmar que Mühlberger es “un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul... y atender como quería".

Enojado por los dichos de su compañero, Gelblung optó por levantar la voz y realizar una suerte de defensa para con el profesional de la salud: “Que eso lo diga la Justicia. Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mí me aplicó agujas y yo no me morí".

Sorprendido, el periodista de espectáculos contó al aire la situación procesal del médico y Chiche, disparó: “¿Sos abogado ahora?. Lo que está en juicio es el tema de abandono de persona, que es ridículo. Rodrigo no habla, por ejemplo, de los médicos que atendieron a (Débora) Pérez Volpin, habla de Mühlberger".

En ese momento, el panelista mostró su enojó y retrucó: “¿Que me venís a correr Chiche?. Hablé del caso Pérez Volpin cuando tuve que hablar, ahora Mühlberger es el caso del momento, por eso hablo”. Segundos después, se levantó de la silla furioso y se retiró del estudio. Mientras que Chiche se desligó del asunto y dijo: “Yo no hice nada, no me voy a hacer cargo de esto....".

Al final, Iúdica intentó convencer a Lussich para que volviera, pero no lo logró. Ya en Intrusos, esta tarde el panelista sostuvo que está cansado del “forreo constante” de Chiche y aseguró que no seguirá soportando maltrato de ningún tipo. “Me resultó muy incómodo vivirlo. Nunca me levanté de un estudio y pido disculpas por eso porque soy un profesional”, dijo Lussich.

Y agregó: “Mi cuerpo se defendió de una reacción de maltrato. A nivel personal estimo a Chiche, pero a nivel profesional fueron 20 años de una cantidad de situaciones de forreo como movilero, columnista y socio suyo producto de un estilo. Ayer cuando me vi sentado en la silla siendo forreado una vez más por Chiche, sentí un déjà vu”.

Según explicó, levantarse e irse del programa fue lo único que pudo hacer para evitar “un mal mayor o más penoso”. “Creo que levantarme del programa fue el mal menor. Sufrí un montón de forreo, yo y muchos colegas. Tiene que ver con un estilo arcaico de los medios por el que yo lucho también, desde mi lugar de hacer reír, de no fomentar. La televisión de los garcas no va más, la de estos personajes que son arcaicos y que atrasan cien años”, sentenció.