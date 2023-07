Rodrigo Tapari simuló una detención en vivo, en las redes lo liquidaron y se disculpó: "Yo no sabía nada"

Tensión, preocupación, sorpresa y bronca. Todo esto y más vivieron los miles de usuarios que seguían en vivo y en directo la transmisión que Rodrigo Tapari estaba haciendo a través de sus redes sociales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En ese momento, el cantante se encontraba en plena grabación de un videoclip cuando un grupo comando irrumpió en el lugar y se lo llevó detenido. “Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema”, les dijo el músico a los hombres armados que buscaban llevarlo detenido, siempre intentando mantener la calma. Pero en medio de la extrema preocupación que generaron las imágenes, se confirmó que todo se trató de una broma de muy mal gusto.

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos durante la noche del lunes. En un pestañeo, el nombre del ex cantante de Ráfaga se convirtió en tendencia y varios medios comenzaron a publicar algunas notas bajo la consigna "¡Se llevaron detenido a Rodrigo Tapari!". En un video que no tardó en circular con fuerza por todas las redes sociales, se podía ver como el artista estaba tocando el piano en el restaurante Tulum.

De repente, el supuesto grupo comando, con hombres armados y las caras tapadas, ingresa al lugar para llevárselo sin darle muchas más explicaciones. "Acompañanos, por favor. Bajá la cámara, no me grabés", le pidieron con cierta cortesía los uniformados, los cuales lo obligaron a ir con ellos y lo subieron a una camioneta mientras que le pedían que apagaran la cámara y dejaran de filmar.

En ese momento, habían casi mil seguidores siguiente el live de Tapari, quien además cuenta con más de un millón de seguidores que, preocupados, comenzaron a difundir la situación. Lo cierto es que fue tal el nerviosismo que despertó la violenta secuencia, que el cantante tuvo que salir a dar explicaciones personalmente. "La productora de Bolivia me pidió grabar un videoclip con un artista de ellos, DJ B", arrancó explicando en diálogo con Crónica TV.

Y siguió: "Me dicen 'vamos a hacer un video con luces, vos esperanos acá que ahora te venimos a buscar'. Además, me proponen hacer un vivo para contarle a la gente y sumar público. Entonces me pongo a hacer el vivo y me cae este comando. Yo me asusto verdaderamente y cuando me meten en una camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Cuando corto el vivo, me dice ‘Tranquilo Rodrigo, esto es parte del video’".

Según explicó, él estaba tan sorprendido como sus seguidores y manifestó su desencanto por la inusual broma. "Le dije que no sea malo, que tenía a toda mi familia en casa. Mi viejo tiene 85 años, mi mamá 70. Les dije ‘me hubieras avisado, así le avisaba a mi familia’. Pero me dijeron que si me avisaban la parte de la Policía, no lo iba a poder actuar", explicó el músico, quien no dudó en disculparse por lo ocurrido.

La primera en salir a informar que lo de Tapari se trató de un simple malentendido fue Laura Ubfal, quien a través de su cuenta de Twitter informó: "Me dice Rodrigo Tapari que fue irresponsable lo que mandaron para promocionar el video.´Si nos decían que era de esa manera el video no lo hacía!. Mil disculpas´".

Minutos antes de la medianoche, el cantante decidió extender sus disculpas a sus seguidores y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del mismo video clip para DJ B, acá en Bolivia, que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!", sentenció.