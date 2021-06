Rodrigo Vagoneta habló de sus adicciones: “El detonante fue cuando alcé a mi hijo y temí que se me cayera”

Para todos, Rodrigo Vagoneta es el humorista que cobró fama en Showmatch, de la mano de Marcelo Tinelli, y cuenta sus chistes tanto en teatro como televisión. Pero, detrás de su risa contagiosa, hay una dura historia de dolor, adicciones y superación.

En una entrevista con Gastón Pauls en el programa Seres libres, en Crónica TV, el cómico relató cuándo se dio cuenta que alcohol dominaba su vida: “Dejé de ser libre cuando estaba preocupado por saber a qué hora salía del teatro o de grabar para ir a tomar un trago, me di cuenta que no era del todo libre”.

Y agregó cómo fue el instante en el que notó que debía cambiar el rumbo de su vida: “El detonante fue cuando alcé a mi hijo, que era chiquito, y tuve miedo que se me cayera. Ahí hice un clic y me dije: ‘¿Si no puedo sostener a mi hijo?´”.

En aquel momento, Rodrigo pidió ayuda. Primero fue a una entidad para que le brinden asistencia profesional. “Fui a una asociación que me ayudo muchísimo y ellos me salvaron la vida”, explicó el humorista, muy emocionado.

Por otro lado, agregó: “Cuando uno toma, empieza a adquirir problemas de comportamiento, con relacionarse con otros, he puteado a gente, me he peleado con amigos, luego uno pide perdón y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo”. Y sumó, sobre la relación con su esposa: “Mi mujer me decía no sos vos cuando tomas alcohol”.

Por otra parte, relató cómo se desarrolló su alcoholismo: “Hacíamos 7 shows por noche, tomábamos un fernet antes de la función, luego comprabas la botella para la noche. Luego no podía dormirte sin tomar una botella, es paulatino, lleva unos años”. Y completó: “El alcohol es una droga, como cualquier otra. Si se bebe en exceso puede traer consecuencias grandes. No todos los que toman alcohol son locos, todos los que toman una botella de Fernet como tomaba yo tienen un problema”.

Y relató una situación muy dura: “Una vez mi papa y mi hermano me pasaron a buscar por el teatro, estaba haciendo funciones con Panam, cuando hacia teatro para chicos no bebía pero luego me iba directo, me vinieron a buscar y me dijeron que estaban muy preocupados por mí y por todo lo que tomaba”.

Con lágrimas en los ojos, Vagoneta aseguró: “Yo no necesito tomar un trago para ser feliz, lo digo emocionado, al principio tenía miedo porque me faltaba algo cuando no bebía… pero es al revés. Cuando uno bebe pierde una de las cosas más importantes que es el miedo, el concepto de miedo con el alcohol se te va… empezás a manejar rápido, muchos casos de famosos son conocidos que manejando rápido hasta han matado gente…”. Y dijo: “Lo saqué de mi vida, fue una parte del pasado, fue una pareja que me hizo mal, no la necesito mas y tampoco la quiero ver. Dejé de tomar cuando nació mi hijo”.

“Ser libre es poder manejar tu tiempo, cuando sos alcohólico se te complica la libertad, no dependes de tu tiempo, estas pendiente de cómo organizarte para chupar y que no te vean.. es una locura. Yo andaba con la petaca en el morral, me paso de ir a un casting y en el medio tomar un trago.. Me doy lastima, me sentía tan triste porque decía ‘no lo voy a hacer´ y lo hacía igual”, explicó Vagoneta.

Y finalizó sobre el proceso de superación: “El publico forma parte de mi recuperación. Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté el público. De esta forma no voy a permitir que el público me juzgue levantando una copa, esta buenísimo comprometerse con esa relación de cariño, no fallarles”.

Y dio un consejo: “Si alguien que está mirando y tiene este problema, pidan ayuda porque hay gente muy copada que estuvo ahí y muchas veces el único que te puede ayudar es un ex adicto”.