¡Roja para Fantino! Lo echaron de ESPN y tiene los días contados en América

Se quiso hacer el pillo y le salió mal. Después de perder su espacio de centralidad en ESPN y verse opacado por la decisión de las autoridades del canal de potenciar a Sebastián "El Pollo" Vignolo y a Mariano Closs, Alejandro Fantino lanzó su nueva radio y aprovechó la primera edición de su programa para cargar fuerte contra sus, ahora ex, colegas. La interna se recalentó y, por estas horas, el conductor fue desvinculado de la señal deportiva. ¡Escándalo!

“Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo". Ese fue el "liviano" arranque de Fantino en su nueva emisora (FM 89.7, cuya transmisión también se puede seguir por streaming vía Twitch). "¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Me estás faltando al respeto. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", siguió al ser consultado sobre la posibilidad de cubrir el mundial de Qatar junto a los periodistas deportivos.

Las duras críticas a sus compañeros de ESPN no hicieron otra cosa que recalentar la interna de Fantino con las autoridades del canal, quienes habrían decidido en horas de la noche de ayer dar por terminada su vinculación. Quien confirmó la información fue la periodista Mariana Brey: "Confirmé esta información y voy a ser textual: 'Fantino, afuera de ESPN'. Este es el título que me dieron como algo prácticamente confirmado".

"Después de atacar a Mariano Closs y a Sebastián Vignolo le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa de ESPN. Él tendría una grabación hoy. Alejandro Fantino va a ir a la grabación, pero desde ESPN me dicen que el programa no se haría", sumó.

De acuerdo a la panelista, Fantino se enteró por los medios de su despido. "Quedaría desvinculado por decisión de los directivos del canal por los dichos sobre Closs y Vignolo. Él no estaba al tanto de lo que estamos contando. Quedó sorprendido", sumó Brey.

Además de los conflictos en ESPN, el conductor de Animales Sueltos también tiene otro frente de batalla en América. Y es que, pese a que el canal volvió a apostar por el ciclo nocturno con foco en política, Fantino nunca logró recuperar el rating que sí supo cosechar durante el macrismo. "Si supera el dígito es un milagro", reconocieron desde el canal a BigBang.

Fantino es una de las figuras del canal América y una de las más antiguas. pero hace tiempo que no se siente bien tratado. De hecho, hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras como Fantino. Eso lo siente profundamente y Animales sueltos, que era la gran apuesta política, no está funcionando en audiencia.

En medio de una etapa de cambios dentro de la programación de la señal tras el debut de Mariano Iúdica con La Noche del Domingo, Fantino ya le comunicó a América que el 31 de diciembre vence su contrato: un aviso anticipado que generó muchas especulaciones dentro del mundo del espectáculo. El conductor tenía una muy buena comunión con los Vila, viajaba a Mendoza una vez por mes. Sobre todo con Agustín Vila, a quien lo tomó por sorpresa que, casi de un día para el otro, le pidieran del directorio que se tomara una licencia por seis meses.

Luego del fracaso de Intratables y confrontado con las mediciones de Ibope, Fantino ya habría negociado con las autoridades del canal de Palermo su desvinculación en los próximos meses y todo indica que el año que viene no integrará la grilla; pese a ser un año electoral. Al momento, el conductor se quedaría sólo con su nuevo proyecto esperando, tal vez, que un eventual recambio de aire político le vuelva a extender su gentil mano.