¿Romance con Karina La Princesita? Coti Romero destrozó al Conejo y afirmó que tiene pruebas del engaño

Constanza Romero y Alexis Quiroga están viviendo en carne propia una novela de la cual al parecer, no tiene o no le encuentran el punto final. Pasaron de declararse amor eterno en la casa de Gran Hermano a salir, viajar, convivir y luego, de un día para el otro, una escandalosa ruptura que nunca deja de sumar capítulos. Ahora, lo que se debate es la infidelidad del Conejo por la cual hasta el momento, hay una apuntada con nombre y apellido: Karina “La Princesita” Tejeda.

Dentro de la casa más famosa ambos se mostraban como dos personas celosas y posesivas el uno del otro y a pesar de que muchas personas le advirtieron en vivo y en directo que siendo así mucho tiempo no iban a poder durar, ellos siguieron por aquel camino. ¡Bingo! Sucedió lo que se esperaba. A mediados de junio, anunciaron su separación.

¿Por qué? Si bien el motivo certero nunca lo dieron y lo escondieron en que ninguno de los dos está en un momento estable para mantener una relación, hay una realidad y es que ambos habían pedido bailar e incluso se postularon para hacerlo juntos en el Bailando por un Sueño que conduce Marcelo Tinelli. Sin embargo, aquella propuesta fue dada de baja y les tocó hacerlo por separado, algo que causó furor en cada uno.

En principio, ella no soportaría la imagen de verlo al Conejo todos los días compartiendo espacio, roces, abrazos y tocadas con una bailarina y lo propio pensó él a comparación del bailarín que le tocaría a “Coti”. Los celos estuvieron desde el momento uno y el estar afuera de Gran Hermano, los comió.

A pesar de que pudieron mantener la separación en paz sin tener ningún problema extra entre uno y otro, la bomba final estalló cuando los dos empezaron a tener mayor visibilidad de la que tenían a través del big show de baile que transmite América TV. La exposición les jugó una mala pasada y tras estar dos semanas dentro del programa, se emprendió una crisis de la cual nadie sabía: infidelidad.

Al parecer no todo es color de rosas como lo plantearon en la ruptura de su vínculo, sino que hubo mucha más información por detrás. En el correr de los últimos días, comenzaron aparecer fotos, conversaciones y hasta un video de Quiroga besándose en la boca con una joven en un boliche en Córdoba. Y si bien él asegura que en ese momento estaban separados, la oriunda de Corrientes advierte que estaban juntos pero que por decisión de él no se lo contaban a la prensa.

No obstante, lejos de negarlo, el ex hermanito se paseó por todos los canales habidos y por haber y dejó en claro que cuando tuvo ese affaire con la joven del video, se trató de aquella noche y que con Coti solamente se hablaban pero no tenían ningún acuerdo ni pacto que cumplir. Aun así, planteó que ella también había estado con otra persona, pero que como no salieron pruebas nadie instaló el tema.

Como si fueran pocas las problemáticas que circularon en el correr de las últimas dos semanas en referencia a su separación, se le sumó un nuevo capítulo a la novela que vincula nada más ni nada menos que a La Princesita como tercera en discordia.

El domingo 9 de julio que se llevaron a cabo los premios Martín Fierro en la zona de Puerto Madero, una vez que finalizó el evento, muchos de los que fueron parte continuaron la celebración en un boliche cercano de la zona y allí estuvieron no sólo los que dijeron presentes en la cena, como lo fue Karina, sino también otros invitados del medio, entre ellos el Cone, por parte de Gran Hermano.

Y fue en ese momento en que, al día después, ya lunes a la madrugada, se los vio yéndose del boliche a Marcos Ginocchio junto a la cantante de cumbia y el oriundo de Córdoba. Los tres caminaban agarrados y se dirigían hacia el mismo lugar del cual hasta el momento no se supo qué destino fue. Asimismo, las pistas daban a entender que se trataba de una secuencia en el cual el “Primo” intentó entrelazar a aquellos dos para formar un nuevo romance.

Luego de ese video filtrado, nunca más nadie aclaró lo que había o no pasado. Si se fueron a una fiesta los tres, si siguieron en otro lado o si realmente terminaron el Cone y Karina juntos en una noche de hotel como otros rumores habían circulado. Aun así, entre medio del silencio, siempre está Coti Romero para deschavar su versión y así lo hizo, una vez más: confirmó la noche apasionada entre su ex y la ex pareja del Polaco.

Fue en diálogo con Socios del espectáculo que la ex participante de Gran Hermano brindó declaraciones sobre lo sucedido. En principio, contó de qué manera vivió aquellos días en los cuales presentía que su pareja le estaba siendo infiel o que se estaba aproximando a otras personas, mientras ella se quedaba sola en su domicilio. “Me iba a dormir los fines de semana que yo no salía y cuando salía buscaba mensajes y videos de la gente para ver si había videos de él con otra persona y eso me quitaba mucha energía”, detalló.

Sin embargo, quedarse en su casa revisando y buscando, no la llevó a nada. La verdad, lo tuvo delante de sus ojos justamente cuando decidió salir de noche a una de las fiestas más populares de Buenos Aires. “Estuve en la Fiesta Bresh y una persona me habló, me dijo que me quería con todo su corazón y me dijo que me lo decía porque yo me veía muy chiquita y vulnerable con respecto a él, que es un tipo re grande y tiene 30 años. ‘Es revivo y yo quiero cuidarte’. Y ahí me dijo que él estuvo con Karina La Princesita”, refirió.

Ante eso, asintió: “En ese momento me rompió el corazón, pero todavía no tenía esas pruebas. Al final siento que Dios me tenía esperando, no era el momento y cuando pasó, me tiró videos, chats, capturas, todo de golpe. Ahí dije ‘no’”. Y agregó: “Esta vez es diferente. La venía sufriendo desde hace meses y cuando una persona tiene la esperanza de estar con el otro, sigue sufriendo. Ahora dije basta y es diferente. Ya no quería estar más mal y ahora puedo decir que yo con él no volvería. Es una puerta que se cierra definitivamente”.