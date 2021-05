Romance en la Patagonia: Luis Miguel, Verónica Varano y lo que realmente sucedió en el sur

Como todos los domingos, Netflix liberó un nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel y fiel al estilo que busca imponer la producción la entrega se centró en un tema del popular cantante. Esta vez se trató de “Entrégate”. Si bien la canción se lanzó en 1990 en el álbum “20 años” lo cierto es que el videoclip volvió a conectar al “Sol de México” con la Argentina. ¿Cómo?

La producción del cantante decidió que la locación para grabarlo tenía que ser la ciudad de Bariloche, en Río Negro. Allí los paisajes naturales y el bajo costo para producir hicieron que se trata de un lugar que cerraba por todos lados. El único problema que tuvo Luismi fue tener que “bancar” su capricho de tener en el video un auto descapotable con lo que se congeló durante algunas escenas.

Pero como toda conexión argentina que tuvo el cantante también hay una mujer de por medio. Es que en el videoclip la protagonista era la entonces modelo Verónica Varano quien se encargó de contar varios detalles de lo que sucedió durante la filmación. La modelo, según ella misma contó en varias entrevistas, llegó a los ojos de Luismi por una producción para una revista en Miami.

“Luis Miguel estaba en Miami, me vió en una revista y pidió que me convocaran para el videoclip de ese tema que estaba por filmar en la Argentina. Me llamaron, lo conocí, me apareció amoroso y viajamos a Bariloche donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”, contó Varano en una entrevista que le dio a la revista Para Ti luego de que se conoció que en la segunda temporada de la serie se iba a mostrar el rodaje del videoclip.

Luego de doce días juntos en Bariloche se tejieron varias especulaciones sobre si sucedió algo entre ambos. Esa situación hizo que años después la modelo reconvertida en conductora se enojara cada vez que le preguntaban al respecto al punto tal de remarcar que ni siquiera se trató de uno de los puntos más altos de su carrera.

"No me divierte que me pregunten. Me aburre. Desde que salió ese video, yo hice un montón de trabajos, y solo me preguntan por eso; me cansa. Y no, no es mi punto débil”, dijo recientemente en una entrevista en Canal 9, agotada de las consultas sobre los rumores de si hubo o no algo con el cantante.

Lo que también dejó en claro, para reafirmar su postura sobre que no sucedió nada entre ambos, es lo hermético que es Luis Miguel cuando esta trabajando al punto total de casi no tener contacto con sus compañeros de elenco. “Tenía su seguridad, venía a la filmación y después se iban todos en una combi negra”, recordó Varano en la mencionada entrevista.

Sin embargo el rodaje dejó algunas anécdotas graciosas que todavía siguen compartiendo quienes formaron parte del equipo de producción. Una de ellas fue la demora en todo el rodaje por las malas condiciones y los caprichos del cantante. Por fuera del episodio del descapotable, solamente había 10 en toda la Patagonia con lo que fue muy complicado encontrar uno, se le tuvo que sumar las condiciones climáticas desfavorables.

Eso hizo que tuvieran que abandonar Bariloche por lo que partes del videoclip se grabaron en Colonia Suiza, a varios kilómetros de allí. Pero el frio era tal que todo se demoró 12 días cuando en los planes originales se estipuló que el rodaje tendría como máximo 4 días.