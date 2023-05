Romina enamorada y la presencia de L-Gante: cómo fue el cumpleaños de Ariel de Gran Hermano

En la noche del último miércoles, Ariel Ansaldo o “big Ari”, como lo apodan sus más cercanos, organizó su fiesta de cumpleaños en un salón de Berazategui y varias presencias se robaron toda la atención. L-Gante y Brian Buley fueron dos de los invitados más llamativos, junto a Romina Uhrig que asistió con Walter Festa y anunciaron su reconciliación.

El ex participante de Gran Hermano y protagonista de la velada tuvo como invitados principales a sus ex compañeros de reality: Florencia y Camila Lattanzio, Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici, Coty Romero, Alexis Quiroga, Thiago Medina, Daniela Celis, Lucila Belén Villar, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Juliana Díaz.

Sin embargo, hubo varias ausencias que llamaron la atención. Por un lado, no estuvo el ganador del reality, Marcos Ginocchio, quien se considera que estuvo en Salta visitando a su familia, motivo por el que no pudo concurrir. En la misma línea, estuvo ausente Julieta Poggio, quien si bien suele a ir a todos los eventos, esta no fue la ocasión. Tampoco estuvieron presentes Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher, quienes de todas formas no compartieron su estadía en la casa.

Tampoco asistió María Laura Álvarez, conocida como “la Cata”, quien de todas formas no compartió estadía dentro de la casa con él. Y como era de esperarse, Walter “Alfa” Santiago no fue al evento y tampoco compartió mensajes para él en sus redes sociales. Cabe recordar que la enemistad entre ellos no solo fue protagonista en el reality, sino afuera también.

Las almas de la fiesta fueron dos: Brian Buley y L-Gante, quienes parecen haber limado asperezas con Daniela y Thiago, y fueron en modo amigos. Además, la presencia de Romina acompañada con Walter Festa fue la visibilización que les faltaba para terminar de constatar que están juntos de nuevo, algo que afirmó días atrás.

Aunque no se supo cómo comenzó la amistad y el vínculo entre el actor del Marginal y el agasajado, es importante recordar que Buley está actualmente manteniendo una relación con Camila, la hermana de Thiago. Si bien no son novios, en los últimos días el actor explicó que se están conociendo y que mantienen contacto cotidiano a través de las redes sociales.