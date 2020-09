Romina Malaspina chocó a un colectivo en Palermo y la acusan de querer escaparse

La ex participante de Gran Hermano y conductora televisiva en Canal 26, Romina Malaspina, sufrió un accidente de tránsito esta mañana, cuando circulaba a bordo de su camioneta Jeep Renegade por el barrio porteño de Palermo. De acuerdo a la información, impactó contra un colectivo de la Línea 166.

El accidente vehicular ocurrió hoy pasadas las 7 de la mañana, en el cruce de Libertador y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, por donde circulaba Malaspina a bordo de su camioneta color blanco. Tras una mala maniobra que aún no queda del todo clara, la conductora de Canal 26 impactó contra el interno 32 de la línea 166, que circula por esa zona.

A través de Twitter, fue la propia conductora quien confirmó que había protagonizado el accidente y envió un mensaje a sus seguidores. “Hola a todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios”, publicó la conductora, que agregó que se encuentra “en reposo” en su vivienda, y remarcó que “más por el susto que por lo que sienta físicamente”. “Les agradezco de corazón su preocupación”, escribió.

Más allá de la lógica tensión por un siniestro de estas características, la conductora televisiva y ex participante de Gran Hermano se encuentra fuera de peligro y no debió ser trasladada a ningún hospital. Por ahora, se desconocen cuáles fueron las razones por las que perdió el control de su camioneta y hasta ahora no hubo información oficial al respecto.

A través de un audio de WhatsApp, uno de los trabajadores de la línea 166 relató que la conductora "no quería que se sepa, se quería ir, hacía marcha atrás, pero como se le salió la rueda no se podía ir". En las imágenes que trascendieron se la observa con el barbijo puesto, en buen estado físico y escribiendo un mensaje a través de su celular.

[NOTICIA EN DESARROLLO]