Romina Malaspina contó porqué chocó contra un colectivo: "Me pasé de rosca y me quedé dormida"

En un confuso episodio, Romina Malaspina protagonizó esta mañana un accidente automovilístico en el que, por suerte, no hubo heridos. La conductora de Canal 26 iba a bordo de su cuando chocó contra un colectivo de la Línea 166 en Avenida del Libertador y Dorrego, en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo, en Palermo.

Si bien al principio lo negó, la ex Gran Hermano ter camioneta Jeep Renegade terminó reconociendo que había sido ella la protagonista del accidente.

“Hola a todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios”, publicó la conductora, que agregó que se encuentra “en reposo” en su vivienda, y remarcó que “más por el susto que por lo que sienta físicamente”. “Les agradezco de corazón su preocupación”, escribió en Twitter.

El accidente ocurrió a las 7 de la mañana y, según pudo saber BigBang, quedó caratulado como choque simple. Al ser consultada por los efectivos de la policía que llegaron al lugar, Malaspina declaró que se quedó "dormida" al volante.

Luego, esto fue confirmado por la propia ex hermanita en un audio que le envió a Sandra Borghi: “Me quedé dormida. Yo, con el noticiero, me acuesto tarde. Me levanté muy temprano, y en el camino a casa me quedé dormida”.

Al mismo tiempo, la conductora del noticiero reconoció que durmió "poco" y agregó: "Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada. No estoy herida ni nada -remarcó-. Y ya está todo solucionado con el tema del seguro".

Finalmente, Malaspina contó porqué negó en un principio haber sido la protagonista del accidente, en medio de las acusaciones de los testigos que aseguran que quiso escaparse del lugar.

“Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que (yo) venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó”, cerró.

Afortunadamente no hubo heridos tras el impacto de la camioneta Jeep Renegade de color blanca contra en el colectivo, interno 32, de la Línea 166.

Después de esperar la grúa que trasladó su vehículo, la conductora regresó a su casa donde deberá guardar reposo por algunas horas debido al "shock" que le provocó el accidente.