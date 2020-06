Romina Malaspina subastará el top que generó polémica porque se veían sus tetas (qué dijo Sol Pérez)

La polémica se instaló la semana pasada, cuando Romina Malaspina lució un top transparente durante la conducción de uno de los noticieros de Canal 26. A partir de ahí, las críticas no se hicieron esperar, al igual que las propuestas indecorosas a raíz de la vestimenta que usó la ex Gran Hermano para resaltar sus curvas, quizás en exceso.

La situación molestó a muchos, sobre todo a Sol Pérez, quien comparte pantalla con la ex participante de varios realities en Chile y España.

“Es cierto que nuestro trabajo es mediático y estamos expuestos. Pero hay que tomárselo tan en serio como un trabajo a la oficina o ir a buscar a tu hijo al colegio”, manifestó la ex Bailando por un sueño.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Sol sostuvo que se puede “ser sexy y provocativa, podés ser fiel a tu estilo, pero conservar cierto límite”.

“Una cosa es vestirse sexy y otra cosa es lo que pasó el otro día. Yo me limito bastante a la hora de estar en el noticiero, no dejé de lado mi estilo, pero por ejemplo dejé de mostrar la panza”, explicó.

Y siguió: “No dejé de ser yo, pero está bueno adaptarse también al público y al horario al que vas a enfocar. Yo quiero que la familia se sienta cómoda mirándome. Prefiero ir tranquila yo y segura. Del canal (sobre el vestuario) no me dijeron nada. Por eso creo que es decisión de una. Sí creo que podés ser super sexy, pero que hay un límite que hay que respetar”, puntualizó.

En ese sentido, La Chica del clima remarcó que “hay límites que no se pueden pasar, por respeto a lo que estás diciendo, al público y al laburo de un compañero”. A mí me molestó que nos metan en la misma bolsa. Yo quiero competir de la mejor forma, quiero entrevistas políticas, y no sé si un político te va a tomar con el mismo respeto si te vestís de una manera determinada”, dijo.

Y concluyó: “No vamos a ser hipócritas, sabemos que depende el estilo que tengas y el programa te van a dar una nota o no te la dan”. Con respecto a su atuendo, Romina decidió hacer oídos sordos con las críticas y decidió subastar el polémico atuendo y donar lo recaudado para un fondo que lucha contra el avance del coronavirus: “Vamos a subastarlo, y lo donamos para el Covid".