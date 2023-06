Romina, tras las cuerdas: qué dijo sobre el estado de Caramelo y su "trauma" por GH

Dentro de Gran Hermano, cada participante eligió hacer su propio personaje y en base a eso su propio juego para poder llegar a la gran final y con ello consagrarse. Pero sin dudas, una de las participantes más juzgadas por su forma de ser, su manera de mostrarse y por su expreso peronismo fue Romina Uhrig, que a tres meses de haber finalizado el reality, sigue estando en la mirada del público.

Uno de los motivos por los cuales Romina aseguró al inicio del reality que quiso ingresar a la casa fue para poder darles a sus hijas un mejor estilo de vida, sin tener que depender de si el padre, ya que se encuentra separada, cumple la cuota mensual por alimentos. En base a eso, fue juzgada durante todo el ciclo dado que sus redes sociales exponían que, antes de entrar al reality, llevaba un ritmo de vida alejado de la realidad que quería instalar.

La oriunda de Moreno, había comentado que se dedicaba en un centro de cosmética a realizar uñas y con ello lograba mejorar la calidad de vida de sus hijas. Pero, en cuanto los fanáticos comenzaron a investigar, llegaron a notar que también tenía otras profesiones por las cuales podía mantenerse: fue Diputada Nacional y ejercía hasta el momento, su carrera como profesora de educación física.

Entonces, poco a poco los motivos que ella había dado desde un comienzo para ingresar al reality y para mantenerse dentro del mismo, iban cayendo y su imagen se empezó a quebrar ante el público, como también ante los participantes.

Eso lo logró a raíz de que, en un comienzo, empezó mostrándose de manera segura y hasta logró ubicrse como la madre de la casa y así generó una buena imagen tanto para el adentro como para el afuera. Pero, en cuanto los fanáticos comenzaron a ver cómo era la vida de Romina afuera de la casa, generó un antes y un después para la misma. Además, poco a poco se fue apagando como jugadora porque ya no mostraba aquella fuerza con la que comenzó, sino más bien una mujer debilitada por extrañar a sus hijas y a su entorno.

Meses después de que se hayan apagado las luces de la casa más famosa, la participante de 35 años dialogó con Diego Ramos en Estamos a tiempo extra, sobre lo que fue aquella etapa y el proceso de pasar de ser una de las jugadoras más fuertes de la casa, a una de las más criticadas y juzgadas.

“Me da bronca haber sufrido tanto, haberla pasado mal, porque afuera estaban mis hijas mirándome por la tele, y yo sufría todo eso porque ahí adentro es como que estás solo, más allá de los micrófonos y las cámaras. No tenes idea de la dimensión, ni tampoco sabíamos todo lo que provocaba Gran Hermano afuera”, aseguró.

En la misma línea, habló de lo difícil que le resultó a nivel mental poder mantenerse en pie dentro de la casa. “Yo extrañaba a mis nenas, y la producción me decía que me quedara tranquila, que si pasaba algo me iban a avisar. Pero era extrañarlas mucho, hasta que un día di vuelta las fotos (que tenía de ellas en la casa) y me decía a mí misma: ‘Tengo que seguir’. Y me jugaba en contra el pensar si valdría la pena lo que estaba haciendo, porque nunca dije que entré por una casa (de premio), entré a algo que a mí siempre me gustó: estar en la tele, conducción, teatro. Yo no paro, sigo estudiando”, manifestó.

Sin embargo, lo peor que le tocó atravesar en su paso por el reality fueron las malas opiniones que recibió desde el afuera y lo juzgada que fue en su rol como madre, ya que tanto la opinión pública como los panelistas del mismo programa la acusaban de haber "abandonado a sus hijas por fama".

“Yo sé dónde me exponía, pero no imaginé que lo harían con tanta maldad, no sé si es porque estuve en la política, pero con mis hijas también”, aclaró, al tiempo que sumó: “Yo estoy muy tranquila. Además soy una mujer muy creyente. Muchos de los que me conocen me preguntaron cómo hice para aguantar tanto, y yo oraba todas las noches y sé que Dios me dio las fuerzas. Sí me duele que haya gente tan mala que no piensa en mis hijas, por ahí en la más grande, que sufrió un montón, y nunca imaginé que podría pasar”.

Pese a todas las críticas que sufrió en cuanto a la política, su manera de ser y su rol como madre, una vez que terminó su participación en el juego, debió enfrentar muchas más polémicas por la decisión que tomó de quedarse con uno de los dos perros que habían ingresado a la casa a convivir con ellos.

Para aquellos que no siguieron todo el reality, Mora y Carmelo fueron los dos caniches hermanos –de diferente color- que ingresaron a la casa para acompañar a los participantes y obligarlos a hacerse cargo de las mascotas. ¿El objetivo? Motivar en la televisión la adopción canina.

Pero, a la hora de terminar el programa, la mayor duda de los fanáticos era qué pasaría con ellos. A dónde irían, con quién se quedarían y, principalmente, si iban o no a ser separados. El debate se terminó cuando dentro de la casa acordaron que Mora (la caniche color negro) se quedaría en Salta junto a Marcos Ginocchio, mientras que Carmelo seguiría bajo el cuidado de Romina.

Esa decisión generó aún más polémica en el afuera, porque los que día a día seguían el programa sostenían que era injusto que los separaran. Además, también consideraban injusto que Carmelo se quedara a cargo de Romina, una de las participantes que menos lo trataba.

Al terminar el programa, Marcos se enteró de las críticas por el acuerdo y propuso que Romina se quedara con las dos mascotas, para evitar así la separación de los cachorritos. Pero la decisión ya estaba tomada y hoy cada perro vive con su nuevo dueño: Mora en Salta y Caramelo en Moreno.

Pero las quejas siguieron. ¿Qué pasó ahora? Los mismos que en su momento cuestionaron la decisión de separarlos, aprovecharon una foto que Romina publicó de Caramelo para cuestionarla por el estado del perrito.

“Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien. Sin embargo, en esa foto que se difundió, es una captura de un video y pusieron una captura que se lo ve mal. Dicen que es una carita triste, que está maltratado”, intentó defenderse.