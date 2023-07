Romina Uhrig en BBN: “Lo que no me permite ser del todo feliz es mi inseguridad”

El nombre de Romina Uhrig es de las últimas, y más sorpresivas, incorporaciones del "Bailando 2023". Incluso para ella misma, que en diálogo con BigBang, admitió que no estaba ni cerca de sus planes repetir reality show. “No pensé que me iban a llamar. Fue una sorpresa porque yo no bailo entonces no me veía”, asume la ex “Gran Hermano” que lejos de la política y con más de un proyecto artístico en carpeta -como su debut teatral y su propio programa de cocina, vía Twitch y YouTube - volverá a concursar en TV. “Primero les dije que no, pero me dijeron que me iban a enseñar a bailar porque había otros compañeros, como Alfa, que tampoco saben”, aclara.

Y, con la espontaneidad que la representa, sin darle entidad el mundo hater ya que cada vez son más las Roministas (así se hacen llamar sus seguidoras) que la apoyan, vaticina: “Se que voy a estar siempre sentenciada porque no soy buena bailando, pero después elige la gente, entonces no se qué va a pasar”.

-¿Cuál va a ser tu estrategia entonces para llegar lejos siendo principiante con el baile?

-Nunca estudié danza, pero me puse contenta porque el profe ya me dijo que no era sorda. (Risas) Y no tengo una estrategia porque no bailo, pero voy a poner todo como en cada cosa que hago. Como fui en “Gran Hermano”, voy a ser yo y dar todo de mí. Me terminó de convencer que no soy la única que no baila y estoy probando algo nuevo que me gusta, me hace sentir bien y aparte a esta altura, a los 35 años, me pongo con un profe a estudiar y también lo estoy haciendo con Laura Fidalgo.

-¿Enfrentar a los jurados más filosos te genera alguna incomodidad?

-Ya estoy acostumbrada a cruzarme con gente muy filosa. Y cada vez que voy a una nota hay periodistas así, pero yo estoy siempre tranquila porque se la persona que soy y sé que todo lo que se dice de mí es mentira. Como favoritos te puedo decir que me gusta mucho Moria Casán ¡Y amo a Pampita!

-Venís de un reality que fue el más visto de la televisión (Ganador del Martín Fierro de Oro) y ahora volvés a ingresar en uno. ¿Cómo manejan tus hijas la exposición repentina?

- Primero tengo a Nina que tiene 2 y no entiende, “Feli” de 4 tampoco. Mía es una nena que entiende todo y hablamos mucho con ella. Es muy despierta, muy viva, muy adulta, con una cabeza muy abierta y sabe quién es su mamá. Nosotras hablamos muchísimo y hasta estaba más contenta que yo, que entro al Bailando.

-¿Por qué tiene intenciones de seguir una carrera en los medios como actriz?

-Ahora no estudia, pero quiere retomar. Y la verdad que voy a acompañarla siempre en lo que decida y le guste, sabiendo lo que es bueno para ella. Pero ella es una nena muy segura, inteligente, buena y se la recontra banca, incluso con todo lo que dijeron de mí.

-Confirmaste que tendrás tu propio programa de cocina con famosos. ¿Descartarías participar de un “Masterchef Celebrity” si la convocaran?

-La verdad me encantaría, se me hace piel de gallina porque sé que es muy complicado, pero me re animaría y tengo muchos platos propios. Mi carne al vino, pollo al limón, lentejas, las milhojas de papas que sé que pueden gustar muchísimo.

-¿Te visualizas también conduciendo un reality, estilo Bake Off Argentina?

-Sí, me recontra veo. Estoy estudiando actuación y baile. Me encanta mucho hablar, soy charlatana y mismo cuando estudio actuación estudio conducción, hago mi programa de cocina y me encanta.

-¿Qué opinión tenes sobre el “Gran Hermano” chileno, considerando que hay muchas similitudes con el perfil de muchos de ustedes?

-Dicen que se quisieron copiar del de acá, pero no lo veo mucho y no me hace bien porque me trae muchos recuerdos. Pero es verdad que Alfa es muy Alfa y por ahí, puedo ser "Moni" yo.

-¿Qué ambiciones tenías vos a la edad de tu hija mayor?

-De muy chiquitita, más que Mía, a los 7 años, miraba los programas de Cris Morena y siempre me imaginé actuando en sus programas. Amo a Romina Yan. Después de más grande me iba a los castings sola.

-Otra novedad es tu debut en teatro, con el Conejo Alexis Quiroga, ex Gran Hermano. ¿Qué nos podes adelantar de esta propuesta también con actores locales?

-Me preparo con muchas ganas de hacer reír, estudiando, con muchos miedos y ansiedad, pero contenta de arrancar a ensayar y ver lo que pasa.