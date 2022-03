La asistente de Diego en Dubai rompió el silencio: "Me contó que Rocío lo tiró por la escalera"

La relación de Diego Maradona y Rocío Oliva nunca fue la panacea del amor puro. Se habló mucho del maltrato que Maradona tuvo con Oliva, desde acusarla de robo en Dubai, hasta la publicación del video donde se ve a un Diego bastante irascible. Por otro lado, luego se empezó a hablar de la toxicidad de la pareja y la violencia de Oliva. Primero fue Vanesa Carnevale, ex mujer del sobrino del "Diez", quien aseguró que Maradona fue tirado por las escaleras por parte Oliva.

Ahora Gabriela Camaño, asistente del astro del fútbol en Dubai por cinco años, confirmó el hecho: "Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunto qué pasó. Él me dice: ‘Traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo’". Y siguió Camaño: “Yo vi muchas cosas en esa casa, Diego me dijo: ‘Discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije: ‘Pero, ¿cómo?’; a lo que él me respondió: ‘No fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos’”.

Con respecto a la relación entre Diego y Rocío, señaló que “no era una pareja tranquila”, sino que “eran muy diferentes”. También afirmó el rumor del cual se hablaba hace tiempo en los medios de comunicación. “Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas. No coincidían mucho”. Por último, aseveró que el ex DT de la selección nacional nunca más volvió a hablar del tema y Rocío siempre lo negó.

Confidencias entre Maradona y Graciela Camaño