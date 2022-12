"Rompió una familia": la ex de L-Gante arremetió contra Wanda y la tildó de "payasa"

¿De víctima a victimaria? Tamara Báez acusó a Wanda Nara de meterse con L-Gante cuando ellos aún estaban en pareja y compartió duros mensajes en su cuenta de Instagram.

Resulta que el enojo de la joven comenzó a raíz de ver una foto que subió el cantante de cumbia 420, en donde se la ve a la ex de Mauro Icardi agarrando de la mano a Jamaica, la hija que ellos tienen en común. Esto no le resultó para nada agradable a Báez y se encargó de comunicarlo: "Ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés cinco, anda a criar los tuyos, reina".

Si bien su bronca tenía que ver principalmente con una cuestión familiar, Tamara comenzó a delirar a Wanda por las redes sociales, y compartió imágenes de su pelo y riéndose de el en conjunto con mensajes de sus seguidores que la destruyen con sus comentarios. "Hundila como ella hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una familia".

Para Tamara no pareció ser suficiente con compartir dichas agresiones, sino que también hizo un posteo arrobando a la china y agrediendo a Wanda, en el que la destrozó: "¿@sangrejaponesa te acordás cuando decía que le arruinaste una familia? jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebe de 1 año", comenzó escribiendo.

Por otro lado y siendo despiadada para con Elian, escribió: "Pero me hizo un favor también asique GRACIAS. Empresaria y todo lo que quieras pero para mi no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra la mano de mi hija", continúo muy enfurecida.

"Y no es de dolida ni nada esto, pero hay que sacar un par de caretas, mujer grande haciendo payasadas", sumó Tamara. Por último y sin piedad, Báez publicó una conversación con el papá de su hija, en la cual él le propone ir a su casa para verla a ella y a Jamaica, con el fin de dejar las cosas en claro. "Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. jajaja un poco de respeto. No le hagas lo que me hacías a mi a otra", cerró.

Por ahora la empresaria e influencer no salió a responder, pero teniendo en cuenta su alto nivel de exposición y su fuerte carácter no sorprendería que lo realice en las próximas horas, ¿de la mano de L-Gante?