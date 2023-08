Ronnie Arias sufrió un ACV, pero no se dio cuenta: "No tenía síntomas"

Sorpresivamente el conductor radial Ronnie Arias, reveló hace dos meses que sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), pero lo curioso fue que en ese momento nunca se enteró debido a que no tuvo ningún síntoma.

Tiempo después el periodista supo lo que le había ocurrido al hacerse una serie de chequeos de rutina y los rastros del ACV saltaron en los resultados médicos, motivo por el cual no llegó a dimensionar la gravedad del asunto.

Así lo informó Estefi Berardi, en Mañanísima, mientras entrevistaban a un especialista para abordar el tema de la salud de Mona Jiménez, quien precisamente acaba de pasar por lo mismo. El conductor de 61 años se lo contó a la panelista fuera del aire del programa Poco correctos, además, compartió un audio de Ronnie explicando lo que le pasó y cómo se enteró tiempo después.

“Ronnie Arias tuvo un ACV hace dos meses y no se dio cuenta”, comenzó diciendo Estefi. “Le pregunté si me autorizaba a contarlo porque es un tema muy delicado y me dijo que sí, que lo cuente sin problema”.

A continuación, Estefi puso al aire el audio que recibió de parte de Ronnie: “El que tuve es un ACV silente”. Además, explicó que desde que se enteró, se sometió a una serie de análisis que puedan determinar la causa: “Ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la (arteria) carótida o si tiene que ver con algo del corazón”.

“No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”, remarcó el panelista de Poco Correctos y conductor de Sanata, por radio Pop.

En ese contexto, entrevistaron al médico y neurocientífico Claudio Waisburg (MN 98128), quien habló del tipo de ACV que tuvo Ronnie: “Es silente porque no le dio síntomas. Fue un hallazgo sin buscarlo. En las personas mayores de 45 años, vos podés encontrar en una resonancia cositas mínimas. Son tan chiquitos que, a veces, ni se informa”, explicó quien es el actual director del Instituto SOMA y exjefe de Neurología Infantojuvenil de Ineco y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.

Asimismo, mencionó algunos de los síntomas para detectar un ACV: “Que se te desvíe la comisura de la boca o que tengas alguna asimetría, que se te caiga el párpado, puede pasar que el área del cerebro que se ve afectado por el ACV no te permita generar la articulación de la palabra que genera el habla”.

Y agregó: “Tener un dolor de cabeza que nunca has tenido, fuerte, que no calme con analgésicos, que se te desvíe la boca, que sientas debilidad o cosquilleo en manos o piernas, que sientas algún tipo de mareo”. Otras claves que dio el médico fue de “controlar la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo”.

Desde que se dio a conocer la noticia, Ronnie no se volvió a referir al tema al respecto. Sin embargo, el mismo día que se comunicó con Berardi, publicó en sus redes sociales un video en el que incentivó a sus casi 400 mil seguidores a que tuvieran fuerza de voluntad para cumplir sus metas: “Se termina agosto. Arranquemos la semana con fuerza de voluntad. Depende pura y exclusivamente de vos. De nadie más”.

En el video que grabó mientras caminaba y disfrutaba del aire libre, afirmó: “¿Querés saber la triste verdad? Nadie va a hacer una mierda por vos. Nadie va a venir a calmarte esa angustia que tenés en el pecho. Nadie va a cumplir tu sueño realidad. ¿Sabés qué? Si querés cambiar algo o empezar algo, siempre hay tiempo, pero hay un momento en que te tenés que dar cuenta que si no lo haces vos no lo hace nadie. Nadie”.