Rosalía rompió el silencio pero los fanáticos lo culpan a Rauw: "Este momento no es fácil"

Hace pocos días los medios de comunicación confirmaron que la Rosalía y Rauw Alejandro le habían puesto punto final a su relación amorosa que los unió durante tres años y hasta llegó a comprometerlos y a planear un casamiento. Y mientras de lo único que se hablaba era de por qué llegaron a tomar esa decisión, ambos protagonistas decidieron mirar desde lejos hasta que llegó el momento de romper el silencio. El miércoles a la noche lo hizo él y ahora fue el turno de ella. “Este momento no es fácil”, escribió.

La novedad de su separación cayó como un balde de agua congelada porque nadie se esperaba que después de lanzar una canción juntos llamada “Beso”, hace tan solo cuatro meses, en el cual hablaban del amor que se tenían y a la vez lo tomaron como puntapié para dar a conocer de su compromiso, hoy se iban a mostrar así de alejados. Además, todo indicaba que se encontraban planificando su boda, por lo cual fue aún más sorprendente.

Y a pesar de llamarse a silencio cuando se dio a conocer la noticia, poco a poco comenzaron a ver evidencias que dejaban en claro su separación: ya no interactuaban en redes sociales, él no estuvo presente en la gira por Europa que realizó ella, ambos se encuentran en distintos destinos y desde el círculo íntimo de cada uno, optaron por dejarse de seguir en la plataforma de Instagram. Fue así como el padre de la cantante le quitó el follow a Rauw y el mánager de él hizo lo propio con ella.

Pero, sin dudas que la peor versión se encontró cuando comenzó a circular un rumor de infidelidad por parte de Rauw y una tercera en discordia con nacionalidad colombiana. Según pudieron investigar fanáticas de la Rosalía, en uno de los shows que brindó el oriundo de Puerto Rico en Medellín a principios de junio, habría tenido un encuentro amoroso con una modelo muy famosa del país.

Rápidamente comenzaron a circular fotos de quien sería la tercera en discordia y mediante Twitter se armó una historia repleta de imágenes y videos que podrían coincidir con la historia amorosa en la cual se lo vincula a él siendo infiel. Fue justamente por eso que entonces tanto la Rosalía como Rauw decidieron romper el silencio para que su imagen y su separación no se sigan manchando.

El miércoles por la noche lo hizo él con un extenso comunicado y esta mañana, la oriunda de España decidió escribir a través de una historia en sus redes sociales un breve mensaje llevando la calma a su público. En el mismo, comentó que no es un momento fácil en su vida e hizo referencia a los comentarios que hablan de infidelidad.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió.

Es cierto que no es un momento fácil para la creadora de “Motomami”, que también se mostró de esa manera en un show brindado en el Lollapalooza de París, en donde no pudo contener las lágrimas y la tristeza que está pasando en este momento al cantar la canción llamada “Beso” que compuso junto a él cuando anunciaron que se iban a casar.

En sus recitales, era una cotidianeidad que antes de comenzar a cantar la canción, mientras de fondo se empezaba a escuchar la melodía, ella le dedicara unas palabras de amor a su pareja por todo lo que conlleva el single. Pero ahora, optó por brindar un sentido mensaje haciendo hincapié a lo sucedido. “El amor siempre viene y va y es algo que no puedes buscar pero que suerte cuando te encuentra. Cuando viene y te sientes lleno por dentro, como que no te falta na’. Pero hoy tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti”, dijo y al instante rompió en llanto demostrando que no se encuentra nada bien.

Todo lo contrario a lo que demostró Rauw, quien se encuentra de vacaciones y se lo vio muy cerca de Shakira y de los hijos de ella. Mientras tanto, también realizó un comunicado en su cuenta oficial, el cual decía: "Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre un asunto tan privado para mí".

"Hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura. Pero, en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aclaró y agregó: “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".