Rubén Insúa redobló la apuesta y chicaneó a Tinelli: "En San Lorenzo se la pasó de licencia”

Una frase de Rubén Darío Insúa dirigida hacía los plateístas de San Lorenzo tras la dura derrota del Ciclón ante River en el Nuevo Gasómetro desenterró una vieja disputa entre el técnico y Marcelo Tinelli, ex presidente de la institución de Boedo. "¡Manga de hijos de puta! ¿Por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo, acá?", fueron las palabras que gritó el ex futbolista y que fueron claramente tomadas por las cámaras de ESPN.

Como era de esperarse, la frase no tardó en recorrer las pantallas de todo el país y le generó varios problemas legales a Insúa. Primero, la Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Celsa Ramírez, acusó al Gallego de "incitar al desorden" tras la agresión verbal a los plateístas. Y casi al mismo tiempo, Tinelli puso a sus abogados a trabajar y le inició una demanda por daños y perjuicios.

El DT recibió la notificación durante la mañana del martes y se espera que haya una mediación obligatoria entre el conductor y el entrenador como paso previo a la instancia judicial. En medio de este panorama, el técnico de San Lorenzo decidió romper el silencio y se refirió a sus declaraciones. Aunque, lejos de arrepentirse, redobló la apuesta. “Como no tuvo coraje para resolver el tema conmigo, se la agarró contra mis dos hijos y tomó represalias”, dijo.

Recordemos que la disputa entre Insúa y Tinelli viene de hace años: el técnico culpa al conductor del Trece de haber dejado libre a su hijo Robertino, quien en 2015 integró la Reserva que se consagró campeona con el Chimi Ávila como goleador. Cuando al hijo de Insúa tenían que firmarle el contrato para subirlo a Primera, lo dejaron libre. “Si quiere hablar que ponga hora lugar y día. Si quiere ir a la justicia, iremos a la justicia”, disparó el DT contra el "Cabezón".

Si bien nunca lo mencionó por su nombre, lo llamó “cobarde” y lo acusó de “tomar represalias” contra sus dos hijos por un problema personal entre ellos. ¿A qué se refiere? Tinelli había participado, junto con su hijo Francisco, de un encuentro amistoso en la cancha de San Lorenzo. El DT era el propio Insúa, quien a los 22 minutos del complemento puso en cancha al conductor en reemplazó de Mariano Herrón, pero 14 minutos más tarde lo sacó.

Esto enfureció a Tinelli, quien en ese momento había sido declarado con plaqueta en mano como socio honorario por su fanatismo y popularidad. “Es un problema personal el que tengo con el expresidente en licencia permanente. En San Lorenzo se la pasó de licencia”, sostuvo el propio Insúa en al conferencia de hoy y aclaró: “No tengo ni quiero tener ningún tipo de relación. No tengo buena opinión de él como individuo".

Fue entonces que lo acusó de ser un "cobarde" por "dirimir problemas personales dañando a mis dos hijos, yo eso jamás lo haría". "Estoy dispuesto a dirimir la situación como él lo elija. Es mi opinión. Desligo a San Lorenzo de esto. "No importa el origen del problema. Él se enojó conmigo por un episodio y me consta. Sé lo que piensa él de mí y él sabe lo que pienso yo de él. No le di demasiada importancia que él esté enojado conmigo. Sí, a partir de que se metió con gente que yo amo, voy a estar en la vereda de enfrente", sentenció.