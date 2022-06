Ruggeri confirmó al aire el embarazo de Cande y ella estalló: "Me llamó 20 veces y no lo atendí"

Candela Ruggeri está embarazada de su primer hijo, pero no fue ella quien contó la feliz noticia, sino que se le escapó a su papá mientras estaba al aire.

Fue durante el ciclo de ESPN “90 minutos de fútbol”, que el ex futbolista se olvidó que estaba al aire y contó que iba a ser abuelo. “Voy a ser abuelo de Candela”, y segundos después aclaró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Claramente lo que sucedió no se habló y fue una sorpresa para Cande Ruggeri ya que después de la metida de pata que hizo su papá, declaró vía twitter “lo voy a matar !!”

La joven influencer está en pareja desde el 2018 con Nicolas Maccari y conviven desde el 2019. Hace cuatro semanas Ruggeri compartió una foto de ambos en la que Maccari le daba un beso en la mejilla, que tenía como descripción: “Se vienen cosas lindas”.

“Quería contarlo ya pero siempre dicen que hay que esperar a los tres meses, a la eco más importante de todas. Estaba esperando a eso. Pero me hice los estudios y al otro día se filtró”, explicó Cande, en diálogo con LAM. “No lo sabía ni mi mamá y ya se había filtrado”.

Consultada sobre la reacción de su padre, la influencer reconoció entre risas: "Me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si le voy a festejar el día del padre”.