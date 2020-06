Rumores de embarazo, reconciliación y lesión en el hombro: Jimena volvió a casa luego de convivir con Osvaldo

Hace algunas semanas, Jimena Barón sorprendió a propios y extraños al aceptar convivir temporalmente con su ex pareja, Daniel Osvaldo, en medio de la cuarentena. La cantante estuvo viviendo en el hogar del futbolista a pedido de Morrison, el hijo de ambos, pero tuvo que regresar a su departamento debido a que, según contó, se encuentra realizando un tratamiento en el hombro. "Me lo lastimé y ayer me lo pincharon", señaló.

Lo cierto es que a pesar de los conflictos que tuvieron Barón y Osvaldo desde su separación, envueltos en fuertes rumores de infidelidad y acusaciones de violencia de parte del futbolista, la relación entre ellos fue mejorando. Desde Intrusos dieron a conocer que la convivencia reavivó la pasión de pareja y que no descartan la posibilidad de volver a ser padres juntos.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El encargado de contar esta versión fue Rodrigo Lussich, quien sostuvo que durante los últimos días Barón le dijo a alguien de su círculo más íntimo que no descartaba la posibilidad de darle un hermanito a Momo. “´Si viene otro, que venga´. La frase ella se la dijo a alguien de su círculo amistoso, en medio del reencuentro con su ex. Puede venir otro si las cosas siguen pasando de esta manera, en su cuarentena caliente”, dijo el periodista.

Y agregó: “Una relación que los encuentra fogosos, de cama caliente, que los puede encontrar en la posibilidad de llamar a París. ¿Puede llegar la cigüeña? Amor, pasión, cama caliente y el efecto que puede traer si no se toman ciertos recaudos que ellos no estarían tomando. Es lo que puede pasar si siguen a este ritmo y en estas condiciones”. Según Lussich, ninguno de los dos se estaría cuidando ni utilizando métodos anticonceptivos.

En las últimas horas, la intérprete de " La Cobra" publicó una serie de stories en las que se refirió al tema. Primero, en tono humorístico, luego, lanzó algunas reflexiones sobre su vida sentimental y familiar, asegurando que solo quiso darle "otro capítulo de papás" a " Momo ". "Enterándome de mi embarazo", escribió mientras escucha la noticia sobre que ella y Osvaldo estarían buscando "un hermanito" para Morrison.

Luego se puso seria, y aclaró: "Chicos, a ver. No estoy embarazada, volví a mi casa porque estoy con un tratamiento en el hombro, que me lo lastimé. Ayer me lo pincharon y tengo que seguir. Está todo bien, perdón. Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino). Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el c... y duele".

Y cerró: "Haré siempre lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo. Pasar página no significa perderse, ni olvidar, ni dejar de tener las cosas claras. Significa remendar lo roto, sanar y sentirse mejor será bienvenido, decisión 2020. Y eso para mí es un regalo que también me hago a mí misma, porque todos merecemos sentirnos mejor con la fórmula que nos haga más felices".