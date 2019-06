Rumores de infidelidad y dudas: qué dijo Wanda Nara de las sugerentes fotos de su mejor amiga junto a Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi no pasan por su mejor momento como pareja, porque aunque están de vacaciones en Japón, en las últimas horas una revista italiana publicó que el futbolista del Inter de Milán le fue infiel a la rubia con una amiga íntima de la familia. Aunque al principio muchos dudaron de si las fotos eran trucadas o no, lo cierto es que ahora la propia mediática salió a explicar que las imágenes que salieron a la luz son reales, pero que no es verdad que su marido la engañó.

Además, en apoyo a su hermana, Zaira Nara utilizó el espacio que tiene en su programa Morfi, y además de negar el rumor de infidelidad, contó que las fotos fueron tomadas en un restaurante de Milán, en el que Icardi y otras parejas de amigos de reunieron hace poco.

Las imágenes de Mauro Icardi y Bárbara Rohner muy cerca y, parece, a punto de besarse, fueron publicadas en la revista italiana Novella 2000 en las últimas horas. Según indicaron desde el medio, el deportista le fue infiel a su esposa con Rohner, quien es íntima amiga de Wanda Nara y de toda la familia.

Aunque en las redes sociales algunos aseguraron que el de las fotos no era el jugador, finalmente la propia mediática confirmó que se trata de su marido, quien fue junto a unos matrimonios amigos a cenar a un restaurante italiano. En comunicación con el programa Involucrados, del canal América, la rubia dijo que la noche en que tomaron las fotografías, Icardi fue a cenar con un grupo de amigos, pero que la revista sacó fotos únicamente en el momento en que su esposo saludó a Rohner.

"Éramos un grupo de ocho amigos. Pero no salió nadie (en la revista). Todos nos estábamos saludando en la puerta del restaurante", explicó Nara, y agregó que Bárbara Rohner es una "señora" de 47 años, más grande que incluso la propia madre del futbolista.

A pesar de que en su Twitter la mujer de Icardi no escribió ningún comentario para aclarar la situación, lo cierto es que sí retwitteó algunos mensajes de sus seguidores. "Ante todo un poco de respeto para Bárbara, amiga de Wanda y Mauro Icardi", escribió una seguidora, al mismo tiempo que otra sumó: "Siglo XXI: ya no se puede saludar con un beso a una amiga de la familia".

Siglo XXI: ya no se puede saludar con un beso a una amiga de la familia. 🤭 pic.twitter.com/a0sN8AW0Tx — Icardi Arg (@IcardiArg) 20 de junio de 2019

Estos comentarios fueron vistos por la rubia, y ella misma se encargó de retuitearlos, al mismo tiempo que subió varias imágenes de su viaje a Japón junto a su marido.

Por su parte, sin poder esquivar la polémica, Zaira Nara también decidió hablar en su programa Morfi, y aunque se ausentó este viernes del vivo, sí envió un mensaje en el que aclaró que la mujer de las fotos es "una de las mejores amigas" de su hermana. "Es una argentina que vive allá en Italia. Estaban en el restaurante al que van siempre con el mismo grupo de amigos, menos Wanda que ese día se sentía mal”, agregó la conductora, quien además aclaró que en esa misma cena estaba Kennys Palacios, el estilista de la mediática.

"Recién ahora salió la cara de Bárbara y ya se sabe que es ella. Pero pobre, ella también la está pasando re mal porque empezaron a decir cualquier cosa y es de las tres parejas de mejores amigos de Wanda. Bárbara estaba con su marido. O sea, es cualquiera. Pero bueno, sobre ellos es muy fácil inventar", aseguró.