Rumores de infidelidad y una tercera en discordia: qué pasa entre Mery del Cerro y Meme Bouquet

Después de que a través de las redes sociales acusaran a Meme Bouquet, esposo de María del Cerro, de haberle sido infiel a su mujer, en las últimas un nuevo rumor sobre la pareja apareció, y en este caso se vinculó directamente a una joven youtuber con el DJ.

Se trata de la marplatense Valentina Salezzi, famosa youtuber que se destaca como cocinera. La joven de 31 años conduce su propio programa en Rock & Pop y participa de Cucinare, el ciclo de cocina de las medianoches de sábado de El Trece.

“¡Es mentira todo lo que se dice! No sé por qué inventan esas cosas, de dónde lo sacaron, ni siquiera lo conozco”, le dijo Salkezzi a Pronto, con la intención de desmentir categóricamente la existencia de una relación con Bouquet.

Lo que pasó, es que el DJ viajó a Estados Unidos el 26 de junio pasado y no pudo regresar a Argentina, luego de las restricciones del Gobierno Nacional por la pandemia de coronavirus. Así, instalado en New York, lejos de su esposa y de sus hijas, Meme usó su cuenta de Instagram para dedicarles un tierno mensaje.

Sin embargo, el escándalo se desató cuando una usuaria encaró a Meme Bouquet y lo trató de de hipócrita. “Las extraño dice. Cansado de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sinvergüenza, no tenés cara”, escribió.

En coincidencia con eso, justo Del Cerro hizo un posteo que despertó más dudas que certezas y los rumores de separación no se hicieron esperar: “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo. Que lo que sucede conviene. Que no hay mal que por bien no venga. Que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido. Que me da placer y felicidad un día de sol. Que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho”.

Sin embargo, horas más tarde la modelo dijo que su historia de Instagram no tenía nada que ver con lo que había ocurrido con su marido. “Están diciendo cualquier cosa. Yo puse eso anoche por otro motivo. Con Meme estamos bárbaro. Lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve está con nosotras”, cerró.