Rumores de romance y violencia: Rincón denunció amenazas de la ex esposa de Cristaldo

En noviembre de 2019, Jonatan Ezequiel Cristaldo, delantero de Racing, había sido denunciado por su por entonces pareja, Morella De Las Heras, ante la Justicia por violencia de género. Según contó la mujer de 29 años en aquel momento, el futbolista la habría golpeado dos veces en el rostro y la arrastró “de los pelos” frente a sus dos hijos por la cocina de la casa que ambos compartían en la calle Santa María de Las Conchas.

A más de un año de aquel hecho, comenzó a correr el rumor de que Andrea Rincón estaría viviendo un affaire con el futbolista, algo que la modelo no dudo en salir a desmentir inmediatamente. La versión sobre la eventual relación del delantero y la morocha tomó fuerza luego de que se filtrara un mensaje privado de Instagram que Morella de las Heras le envió a la actriz, en el cual le consulta si tiene vínculo con sus hijos mellizos de tres años.

En dicho mensaje, la ex de Cristaldo asegura que el jugador le contó que deja a sus hijos al cuidado de Rincón. “Hola. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta: ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada, no sé si es verdad o qué. ‘Preguntales’, o sea que les pregunte a los nenes. ¿Cómo voy a hacer eso si tienen tres años?", decía el mensaje de Morella.

Y agregó: "La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta". Según explicó Rincón, al tener casi un millón de seguidores en Instagram no llegó a leer el mensaje que le envió la ex pareja de Cristaldo y que, por tal motivo, no le respondió. También aclaró que mantiene una relación de "amistad" con el futbolista.

Por otra parte, la actriz aclaró que recibió un gran numero de amenazas de parte de Morella desde que se instaló el rumor de que había comenzado una relación amorosa con Cristaldo. "Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí. Yo no tengo nada con él. Por favor te pido que desmientas esto y que, loco, no me hagan más cargo a mí. Estoy podrida ya de esto. Estoy cansada", explicó en diálogo con Teleshow.

Según explicó, se levantó por la mañana y se encontró con el teléfono "explotado" de amenazas "muy violentas y agresivas". "Yo la verdad quiero paz y tranquilidad en mi vida. Nada más- ¿Yo que tengo que ver con esa señora? Me llegan mensajes amenazándome a mi teléfono. ¿Qué le pasa? No está bueno porque yo no estoy con él. Yo no conozco a esta mujer. Le deseo lo mejor, pero no tengo nada que ver", cerró.

En noviembre de 2019, Cristaldo fue denunciado por su ex pareja ante la Justicia por violencia de género, luego de que el domingo 24 de noviembre de aquel año la golpeara en el rostro. La joven de 29 años sufrió heridas leves luego de la agresión e inmediatamente hizo la denuncia contra el delantero del equipo de Avellaneda en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, Tigre.

Según consta en la denuncia, Cristaldo la golpeó “sin mediar palabra” en el rostro mientras ella se encontraba en el domicilio que ambos compartían en la calle Santa María de Las Conchas al 4200, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después de golpearla –según contó- el delantero se fue del lugar.

Morella De Las Heras, la ex pareja del futbolista, decidió además publicar a través de las redes sociales una foto y un video que evidencian las secuelas de la agresión. "Mirá cómo me dejó la cara, cómo me arrastró por el piso, mirá cómo tengo la cara toda hinchada", señala la mujer.

La causa había quedado en manos de Juan Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre. La justicia determinó una perimetral para Cristaldo que le prohibíabía acercarse a Morella a una distancia menor de 300 metros.

Además, la víctima recibió un botón antipánico al ser incluida dentro del sistema de “Alerta Tigre” y se le dio intervención también al Tribunal de Familia de Tigre, al Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía y a personal de Fortalecimiento familiar de la Municipalidad.