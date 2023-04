¿Rusher descubrió que la China Suárez lo engañó con Trueno? La contundente respuesta de la actriz

Después de muchos rumores, Eugenia Suárez y Rusherking confirmaron que se separaron. Mientras que el músico de 22 años eligió un frío comunicado para dar a conocer la noticia a través de una historia de Instagram, la actriz de 31 eligió un posteo desgarrador que quedó en el feed de su cuenta. En su mensaje, la China escribió: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

En tanto, Rusher eligió que su mensaje sea mucho más frío, como para dejar bien en claro que fue él quien decidió el final de la pareja: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Pero, en el medio de la confirmación de su ruptura definitiva, otros rumores comenzaron a sacudir su realidad. Y es que, muchos aseguraron que la China abandonó a Rusher para iniciar un romance con Trueno, una de las grandes figuras de la música urbana en Argentina. Es que, justamente, el cantante llamado Mateo Palacios Corazzina, de solo 21 años, rompió su largo noviazgo con Nicki Nicole, y para muchos su destino estaba en los brazos de la actriz.

Para colmo, hubo un posteo en Instagram muy particular de la China y que parecía tener un vínculo directo con Trueno. Y es que la ex de Benjamín Vicuña eligió un emoji de, justamente, un rayo (logo que suele utilizar el rapero en sus redes sociales), en donde posaba muy sexy en el interior de su casa.

¿Esa foto se la había sacado Trueno? ¿Era un mensaje directo para el trapero recién separado? ¿Se enamoraron y ya quieren blanquearlo? La China no se anduvo con vueltas y ante los rumores, a horas de su separación, salió al cruce con todas sus fuerzas. Para ello, la actriz habló con Pochi de Gossipeame, una cuenta de Instagram sobre chimentos de la farándula, que le escribió directamente para consultarle si se había puesto de novia con el ex de Nicki Nicole.

“Empezaron a hacer asociaciones de la China con Trueno, a mí no me cerraba y le pregunté", relató Pochi en Mitre Live. Y agregó: "Me dice 'es totalmente falso' y que ni siquiera lo conocía a él”. "En mi vida lo vi a Trueno, imposible, cómo les gusta hacerme quedar mal".