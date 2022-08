Rusher festejó el Día del Niño con los hijos de la China y la defendió de las críticas: "Es un ser de luz"

El ruido por la diferencia de edad, los ex de ella y las ex de él, y lo último, las filtraciones de conversaciones donde el cantante conocido como Rusherking aseguraba estar cansado de su pareja Eugenia "China" Suárez, fueron algunas de las trabas que se presentaron a la relación que desde hace unos meses se lleva todas las miradas y comentarios.

Ahora, luego de un fin de semana juntos y un domingo con asado para toda la familia de ella, parece que los rumores de crisis quedaron atrás. Además, el músico la defendió durante una entrevista con La Nación, donde acusó a las malas lenguas que buscan erosionar su noviazgo: "Hay muchas personas mentirosas y con malas intenciones dando vueltas".

"En los últimos tres años me empezó a ir bien con la música y estos últimos cinco meses fueron una locura para mi. Hay mucho ruido alrededor mío. Soy una persona muy tranquila, la gente que me rodea lo sabe, no me gusta el ruido, el quilombo, nada. Vengo de Santiago del Estero, un lugar muy alejado, donde se duerme la siesta, a ese nivel", explicó el artista Thomás Nicolás Tobar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la entrevista fue consultado sobre el acompañamiento que le brinda su pareja en términos del hostigamiento mediático que recibe: "Siempre hablamos sobre eso con ella. Hubo noches en las que de verdad la pasé muy mal, mis amigos también. Y lo hablo con ella porque está en los medios y en todos lados desde que es chiquita, vivió muchas cosas y siento que hay un hostigamiento que no se merece porque es una persona de luz, sinceramente".

El joven santiagueño también disparó contra quienes consideró "gente irrespetuosa", por quienes lo acosan en busca de imágenes cuando está con sus amigos. Aunque reconoció que lo entiende como "el contexto actual".

Un domingo en familia

La semana pasada la China Suárez ya había adelantado con publicaciones en redes sociales que extrañaba a su novio, con una imagen de ellos juntos y un tímido "te extraño". Sin embargo, la espera se terminó, porque él viajó a Montevideo, Uruguay, donde ella está filmando una película para la plataforma Star+. Luego regresaron a pasar el fin de semana a Buenos Aires.

Y no fue un domingo cualquiera el que pasaron juntos, ya que celebraron el Día de la Niñez con un asado que hicieron juntos y en compañía de su hija mayor, Rufina Cabré Suárez, que tuvo con Nicolás Cabré, y la parejita que armó cuando estaba con Benjamín Vicuña, Magnolia Vicuña Suárez y Amancio Vicuña Suárez. El músico quedó tan feliz del encuentro que realizaron, que lo expresó con un tuit donde llamó a su novia "Bombona, dueña de mi cora".

A cargo de la parrilla estuvieron los dos enamorados, tal como quedó registrado en una historia en las redes sociales, la cual fue grabada por Emanero, amigo de Rusherking. Luego, la China se encargó de aclarar que sigue siendo vegetariana y que fue un gesto para sus amigos.

Un video que demuestra que el amor puede más que los rumores, como aseguró el ex de María Becerra ante La Nación: "Yo me quedo tranquilo porque sé quién soy, quién es ella y la gente que me rodea. El tiempo pone todo en su lugar. Ahora ya acepté y entendí el ruido alrededor mío".