Rusherking dejó a la China Suárez y ella confirmó la separación con un mensaje desgarrador: “Con el corazón roto”

La sorpresa por el inicio del noviazgo entre Eugenia Suárez y Rusherking causó lo mismo en el final de su relación. En la mañana del viernes, y luego de fuertes rumores, la actriz y el cantante confirmaron que se separaron. Mientras que el músico de 22 años eligió un frío comunicado para dar a conocer la noticia a través de una historia de Instagram, la actriz de 31 eligió un posteo desgarrador que quedó en el feed de su cuenta.

En su mensaje, la China escribió: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Antes de eso, la ex de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré había publicado uno de esos videos motivacionales que circulan por las redes en el que una voz en off dice: “¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”.

En tanto, Rusher eligió que su mensaje sea mucho más frío, como para dejar bien en claro que fue él quien decidió el final de la pareja: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

No es el primer mensaje que el cantante le dedicó a la China en los últimos días. Antes de confirmar la separación, el ex de María Becerra había escrito en Twitter: “Tu juegas con uno y después pasas al siguiente”. Aunque para muchos eso podría ser la promoción de su próximo tema, ya que cuando lanzaron una canción juntos, la promoción se basó en una falsa boda cuando en realidad era un videoclip; para otros fue un mensaje directo a la China que habría empujado al joven a terminar la relación.

¿Los motivos? Allegados al músico insisten en que era ella quien pretendía cambiar el estilo de vida del músico, que a sus 22 años apuntaba gran parte de sus noches para compartirlas con amigos, compañeros de trabajo y, por supuesto, algunas mujeres de su círculo íntimo. Eso generó infinidad de escenas de celos protagonizadas por Suárez que fueron detonando la armonía de la pareja en el día a día.

Con las constantes peleas llegó otro paso en la pareja: él borró todas las fotos que tenía con la actriz en sus redes sociales. Ella hizo lo mismo y le hizo sacar todas sus pertenencias de su casa. Los rumores de separación empezaron a sonar con más fuerza cuando Rusher fue visto a los besos con una joven rubia en un boliche de Capital Federal. Aunque no hubo imagen, la China recibió varios mensajes privados a través de sus redes sociales donde le confirmaron la infidelidad y hasta el nombre de la conquista de su entonces novio. La venganza no tardaría en llegar.

Antes de dar un paso más para ponerle un punto final a la relación, la actriz se habría encargado de hacer llegar a oídos de Rusherking que ya había un hombre en la vida de quien era su novio. Lo hizo a través de un amigo en común. De inmediato, el músico actuó en consecuencia y rompió la relación. El final ya había sido escrito hacía un tiempo a través de la distancia y un enfriamiento de la relación que anduvo más rápido que el auto de cuatro millones de pesos que Rusher le regaló a quien fuera su novia hace poco más de un mes.

Después llegaron los posteos para confirmar la relación. Él dejó en claro que no había habido ninguna infidelidad. Algo que, al parecer, sería falso. En tanto, ella afirmó que está muy triste y con “el corazón roto”. Una de las seguidoras comentó en la publicación de la China y le puso: “Pero si hace un mes se juraban amor eterno”. Y la actriz le respondió. Lo hizo con unos emojis: uno triste y el otro como no encontrando una explicación. El amor ha llegado a su fin para la China y Rusherking. Y de la peor manera.