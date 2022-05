Rusherking habló del almuerzo en la casa de la China Suárez: “Vino con postre”

Desde hace varias semanas, el romance de Eugenia Suárez y el trapero Rusherking era un simple rumor. En las redes sociales, muchos debatían la veracidad de la relación entre la actriz de 30 años y el ex novio de María Becerra de apenas 22. Ellos elegían el bajo perfil. Pero, en la intimidad, le daban rienda suelta a la pasión.

Ponemos un stop y si no sabés quién es este muchacho además del ex de Becerra, va una mini biografía: Su nombre es Thomas Tobar, cumplió 22 años, nació en Santiago del Estero y se hizo famoso por ser el novio de María.

Aunque él, por supuesto, también se dedicaba a la música y era conocido artísticamente como Rusherking. Sus canciones 'Confiesalo' junto a su ex novia y 'Además de mí' lo hicieron conocido. Además grabó un tema con Oriana Sabatini llamado 'Lo que tienes' y en 'Además de mí remix' partició con Duki, Khea, Lit Killah, Tiago PZK y Becerra. Ahora se hizo más famoso por salir con la China. Sigamos.



Todo era secreto. Hasta que los premios Martín Fierro sirvieron de excusa para dar un paso más y realizar una especie de blanqueo del affaire. Pero claro que la China no tuvo chances de hacerse presencia en la cena de gala de los galardones que APTRA le da a los protagonistas de la televisión argentina.

Ella se sumó al after party organizado por Federico Hoffmann, el productor de Marley, que se hizo en un bar de Puerto Madero. En esa fiesta estuvo su amiga Lali Espósito, y también Jimena Barón, Ángel de Brito y algunas famosas más. Pero Eugenia no iba a pasar desapercibida. La razón sería su acompañante.

Esa noche, mientras los famosos esperaban llevarse un Fierro a su casa y, de paso, creaban un foco de contagios de coronavirus por la falta de protocolos y el nulo uso de barbijos en espacios cerrados, la China disfrutaba del recital de Jorge Drexler y de una cena romántica con Rusher.

Una vez en la fiesta fueron inseparables. En dos videos, la actriz y el músico se muestran muy juntos. En el primero, mientras Jimena Barón baila su canción La Cobra, la China y Rusher charlan muy cerca uno del otro, y se abrazan. Ese video fue publicado por el productor Franco Mozotegui, quien no esperaba deschavar a la nueva pareja del mundo del espectáculo.



El segundo video fue publicado por Pampito, el panelista de Carmen Barbieri. En las imágenes se ve que Rusher abraza por detrás a la China. Mientras tanto, frente a ellos, De Brito danza en la pista con movimientos extraños (con razón era jurado del Bailando y no se animaba a hacer una coreografía). Además, el panelista aseguró: “La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”.

Claro que no era la primera noche que pasaban juntos. Al parecer, las jornadas juntos se repitieron en las últimas semanas. Sobre todo desde que la China decidió que iba a ir a fondo en su carrera como cantante. De hecho, pretende sumar a Rusher como uno de sus productores y autores. ¿Será así? Por ahora sí.

El problema es que, tal vez por falta de experiencia o por la emoción de haber conquistado a una de las mujeres más bellas de Argentina, Rusherking empezó a hablar y eso a Suárez no le gustó mucho.

La primera vez que habló fue en una entrevista con un programa de espectáculos que lo fue a buscar a la puerta de su casa. “¿Es cierto que salís con la China Suárez?”, le consultó el protagonista. El joven dio una respuesta extraña: “Me fui mundial”. ¿Qué quiere decir? Que sí. Es una frase que usan los adolescentes y refiere a algo que salió muy bien.

Segundo punto. En redes sociales, el cantante dejó en claro que estuvo en la casa de la China. Hace algunos días subió una foto de un plato de milanesas. Hasta ahí nada raro. El tema es que era la mesa que la ex de Benjamín Vicuña tiene en su casa. La actriz lo invitó a su hogar y le cocinó. Una genia.

Por último, Rusher dio una entrevista y, de nuevo, dejó en claro que con la China todo marcha muy bien. El santiagueño visitó Luzu TV, el programa online de Nico Occhiato y le consultó: "Vi las milanesas, vi todo. ¿Buenas milanesas?". Rusher sonrió.

Luego le contestó y contraatacó al ex de Flor Vigna: "Estaban a punto, eran fritas ¿Vos le mandas ketchup? ¿Pero a vos quién te las hace?". El conductor le respondió que se las hace su abuela y de nuevo le dijo: “Esa milanesa vino con postre. De eso estoy seguro. Qué bien la China”. El joven solo le respondió: "No me vas a sacar más nada".