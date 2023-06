Rusherking se hizo el superado, apuntó contra la "China" y quedó expuesto solito

Pasaron casi tres meses desde que Eugenia "la China" Suárez sorprendió al anunciar de forma unilateral que se había separado de Rusherking, el trapero con el que vivió un apasionado romance que duró tan sólo nueve meses y medio. Desde entonces, el cantante se mostró "superado" e incluso ya se muestra tin tapujos con la influencer española Mar Lucas. Sin embargo, su relación con la ex Casi Ángeles sigue siendo un tema obligado en cada una de las entrevistas que brinda y, en esta oportunidad, el músico se pisó solito.

"Cuando quiero a alguien soy intenso. Pero no pesado, ni tóxico. Cuando quiero a alguien lo quiero bien, doy todo por esa persona. O sea, tengo una forma de querer muy intensa", reconoció Rusherking en su paso por el ciclo Perros de la Calle. Consultado sobre si creía en el amor después del amor, el ex de la "China" no titubeó: "Seguir queriendo a la persona me parece sano, por todas las cosas que pasaron, pero la relación es punto y aparte".

Pese a que intentó mostrarse maduro y con responsabilidad emocional, Rusherking se pisó cuando le preguntaron si dejaba de seguir a sus parejes en redes sociales una vez terminada la relación. "No", respondió con contundencia el cantante pese a que fue él quien dejó de seguir a Suárez semanas después de su ruptura. "¿Te dejan de seguir a vos?", indagó Andy Kusnetzoff, quien le dio el pie para que el joven se pusiera en "víctima": "Sí, igual en Instagram podés silenciar, es como para mostrarle al afuera que te separaste".

Lejos de chequear el reducido listado de personas que el cantante sigue en sus redes sociales, la entrevista prosiguió y el trapero dio a entender que sólo la había "silenciado" para no ver sus posteos, pero evitar así que los medios siguieran haciéndose eco de su separación. "Igual... en Instagram podés silenciar, es como para mostrarle al afuera que te separaste. Es difícil separarse. No puedo tener una relación normal", se quejó, atravesado por sus propias contradicciones.

Quiero poder separarme sin que nadie me rompa los huevos"

Pese a que en los casi diez meses que estuvo con Suárez fue él quien se encargó de alimentar a los medios con la canción que le dedicó, el videoclip que protagonizaron juntos e incluso la viralización del lujoso auto que le regaló días antes de separarse, el trapero ahora quiere menos exposición. "Quiero un vínculo normal en el que puedas pasar desapercibido y si querés separarte, te puedas separar sin que nadie te rompa los huevos".

Ni lenta, ni perezosa, Evelyn Botto le recordó Perfecta, la canción que le dedicó a la "China": "Hacer una canción con una pareja ya no es normal. Ustedes tienen su intimidad, pero de repente eligen hacer una pieza musical que queda para la posteridad. ¿Te arrepentís?". "No, porque en ese momento lo sentí. A mí me encanta compartir la música", resistió el cantante, al tiempo que aseguró que sigue cantándola en sus shows: "La tenés que cantar y creo que es maduro decir: 'Esta es una canción que a la gente le encantó y se la voy a cantar a mi público'".

Por último, Rusherking explicó que ya no piensa en la "China" cuando canta ese tema en especial. "No pienso en ella. ¿Por qué? Cuando terminás una relación, ya está. Porque la hiciste con esa persona, pero no quiere decir que sigas enamorado cada vez que la cantás", cerró lapidario.