Rusherking tenía hambre y ella lo invitó a comer arroz con pollo: Claudia, la mamá tiktoker

Finalmente, Rusherking aceptó la osada y casera propuesta de una fanática, Claudia Martínez, que lo invitó a almorzar arroz con pollo a su casa. Este domingo se conoció el video del encuentro que sorprendió a todos y que claro, no tardó en viralizarse.

“Gente, estoy acá con Claudia por comer arroz con pollo. Mandá un saludo”, le dijo a la mujer mientras la abrazaba en el living de la casa. “Hola, acá para todos. ¿Podrán ustedes?”, lanzó ella haciendo reír a todos lo que estaban en su casa.

Paralelamente, el cantante publicó una grabación la previa al encuentro con la mujer. “Hola, gente, buenos días. Acá compré flores para Claudia. Estamos yendo a comer arroz con pollo con Silvi, Mateo. Ahí están los bombones también”, dijo desde el auto para la cuenta de TikTok. Después mostró la reunión donde además del plato prometido de la fanática habia arroz con pollo.

“Gracias Tomi por los regalitos hermosos y por tu maravillosa visita. ¿Podrán?”, dijo Claudia tras la visita del músico, donde se la veía sosteniendo las flores, los bombones y una gran sonrisa.

Cómo comenzó todo

Instagram colocó una nueva herramienta que se llama "canal de difusión", donde los artistas suelen enviar audios a sus fanáticos. Claudia Martínez recibió una invitación para unirse al canal de Rusherking. "A mí sola, no me sale a todos”, señaló la mujer mientras su hija, la filmaba para un video que subió a Tiktok.

“Buenas, buenas, buenas. Estoy acá, en una reunión. Estoy muerto de hambre, gente. ¿Ustedes que están haciendo?”, envío el trapero al canal. La mujer, pensando que era exclusivamente para ella, decidió enviarle un audio invitándolo a comer arroz con pollo

“Mamá invitó a Rusher a comer arroz con pollo a casa”, escribió su hija en el video que compartió en sus redes y que no tardó en viralizarse. Tal es así que, este domingo, el cantante aceptó la invitación.

La joven pensó que el cantante santiagueño no iría a su casa, sin embargo, tras la visita del artista, la joven aceptó su derrota. “Bueno, ma, vení acá. Yo sé que este es un momento que están esperando muchos de ustedes así que lo voy a grabar para que se queden tranquilos y admitir que me cerró la boca, que tenía razón, que terminó viniendo Rusher y que yo me equivoqué. ¿Contentos?”, concluyó.

"Yo estoy feliz porque al final del día tengo el doble de seguidores tuyos. ¿Podrás igualarme?”, cerró Claudia.