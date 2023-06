Rusherking y su reencuentro con María Becerra: "Hablamos y tenemos la mejor"

El reencuentro despertó todo tipo de especulaciones, versiones y deseos de parte de los fanáticos de ambos. Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking, y María Becerra, La Nena de Argentina, se volvieron a cruzar para hacer una canción juntos - con Lit Killah, Tiago PZK, FMK, Duki y Emilia Mernes- para el regreso de "Los del espacio". Esto, claro está, inició un sinfín de rumores vinculados al costado sentimental de los dos.

Por ejemplo, los fanáticos de los artistas notaron varias indirectas que Rusherking le habría dedicado a María, tanto dentro como fuera del flamante tema. Por este motivo, el ex de La China Suárez decidió romper el silencio, dio una entrevista y aclaró cómo es su relación actual con la intérprete del hit “Automático”. "Se dio todo muy natural. Todos estuvimos de acuerdo, ella y yo, yo y ella, de hacer la canción juntos", comenzó diciendo el cantante.

En una charla con Red Flag, el programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV, el trapero reveló que la ruptura fue un tema que trataron antes de juntarse a cantar. "Fue un tema que hablamos, porque, como se sabe, nosotros terminamos medio mal la relación. Son cosas de wachines, de inmaduros. Pero pasó el tiempo, hablamos y tenemos la mejor", continuó Rusher y dio a entender que existe "buena onda" con su ex.

Recordemos que pocos días antes de Navidad, en diciembre del año 2021, María Becerra lanzaba una bomba que repercutió en todos los medios de comunicación: dejó entrever que su por entonces novio, el también cantante Rusherking, le había sido infiel. En aquella ocasión, la Nena de Argentina descubrió en el teléfono conversaciones del rapero con una instagramer y modelo argentina.

El escándalo fue tal que no sólo se tiraron con de todo en las redes sociales, sino que además habían sido vistos discutiendo -a los gritos- en plena calle, en una esquina del barrio porteño de Núñez. “Okey, oficialmente te odio”, fue uno de los mensajes que María, sin vueltas, le dedicó al interprete. Una hora después, él devolvió la indirecta: “Que ganas de llamar la atención”.

Y si bien la cantante no volvió a referirse al tema, él le dedicó una serie de firmes posteos. “Qué onda mi genteeee, volví a twitter como loco, lo había dejado porque estaba cansado de leer estupideces de personas que se creen con el derecho de opinar de la vida de los demás, pero después de reflexionar mucho volví joya. Se podría decir que volvió la bestia”, publicó.

Y sentenció: “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo que pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto”. Aquello había despertado la furia de Becerra, quien una vez más contratacó: “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”.

Y como si eso no fuera suficiente, se despachó con furia contra el cantante: “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”. El tiempo pasó, precisamente dos años. El trapero estuvo en pareja con La China Suárez, se separó hace dos meses, y la Nena de Argentina está actualmente saliendo con J Rei.

Con esta historia ya en el pasado y sin querer dar muchos más detalles al respecto, el santiagueño manifestó que el gran objetivo de ambos era poder hacer el tema junto a sus amigos Duki, Emilia Mernes, Lit Killah, Tiago PZK y FMK: "Hablamos para hacer la canción y los dos estamos felices de que hayamos podido compartir, a pesar de todo lo que pasó, un hecho histórico. Compartir de nuevo con los pibes para nosotros es genial".

Poniéndose del lado del cantante, Grego sostuvo que "hay una cosa que es el respeto, vos venís acá a comunicar lo que hacés, también teniendo en consideración de que ella ahora tiene una pareja, Juli". "Siento que entendiendo eso se puede hacer cualquier cosa. Entendiás también que había algo a favor en el tema, lo del morbo amarillista. Porque se habló mucho del tema, pero también de que ustedes dos estaban en el mismo lugar", agregó.

A lo que Rusher, serio, tan sólo respondió "Sí, sí", "Es el morbo de la gente. Desde un primer momento sabíamos que iba a pasar eso y dijimos 'vamos a aceptarlo, es así'. Pero la realidad es que el enfoque nuestro está en la canción y en que nos hayamos juntado Los del Espacio de nuevo", sumó y cerró: "No queríamos que la noticia esté con el enfoque amarillista de María y Rusher volvieron a hacer una canción juntos. Nuestro enfoque fue 'vamos a hacer una canción Los del espacio'".