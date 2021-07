Sabrina Rojas contó los motivos de su separación de Luciano Castro: "Nos desmotivamos"

A finales de mayo, Luciano Castro y Sabrina Rojas le pusieron punto final a su relación de 11 años. Días antes, la modelo le había dedicado un cariñoso mensaje al padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, por su cumpleaños, con un video en el que ambos aparecen muy felices disfrutando de la playa. “¡Hoy cumple años el hombre que tiene la sonrisa más hermosa del mundo!”, escribió en la red social.

Sin embargo, las diferencias y la crisis de pareja se volvieron insostenibles, por lo que ambos decidieron distanciarse. “Sí, hace un tiempito ya (nos separamos). Pero bien, estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”, confirmaba semanas atrás la propia Sabrina Rojas.

Desde entonces, el actor fue vinculado sentimentalmente a otra mujer, que aparentemente no sería del medio artístico, con quien se lo vio llegando a un barrio cerrado de Tortugas. “El que está acompañado después de separarse y que ya está rehaciendo su vida, es Luciano Castro. Fue visto ingresando con su camioneta junto con una chica que por ahora no vamos a dar la identidad, simplemente porque no la tengo. No es conocida”, contó Ángel de Brito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En medio de este contexto y en una charla a corazón abierto, Rojas decidió dar detalles de cómo fue la ruptura con el papá de sus hijos durante su visita al piso de Los Ángeles de la mañana. "Fue todo un tema por los chicos. Había que charlarlo de una manera muy prolija y con mucho amor por los niños porque cuando no tenés hijos es más fácil. Fue muy estratégico, muy pensado”, afirmó.

Y continuó: “Les contamos que mamá y papá se iban a separar, que no iban a ser más novios pero que la familia iba a seguir igual. Que nosotros nos íbamos a seguir queriendo igual, pero que ya no nos amábamos como novios. Al principio fue un shock de llanto. Luciano es re llorón. Lloramos mucho todos y Luciano se conmueve. Así como lo ves, es un tipo sensible”.

De acuerdo con la también actriz, la decisión fue "muy charlada" por todos los miembros de la familia. "Nosotros hacemos terapia, hacemos de pareja y por separado. Hemos pasado tanto por estos momentos que los transitamos en orden. Fuimos a conocer juntos la casa nueva de papá. Yo voy a su casa a tomar mate”, reveló.

En cuanto a ella, aclaró que se encuentra "ejercitando la soltería" y dejó las puertas abiertas para una eventual reconciliación. “Solterísima, ejercitando la soltería porque uno nunca sabe si se arregla o no. Lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos, esta es la que más estoy disfrutando. La gente nos quiere ver juntos pero la cosa es que nosotros tenemos que querer y ya no nos aguantábamos más”, explicó.

Y agregó: “La convivencia, ya hay momentos… estuvimos casi doce años y una pandemia de año y medio que a nosotros nos agarró trabajando juntos. Volvimos de Mar del Plata y ahí entramos en casa y no nos separamos más porque no laburábamos. No le voy a echar la culpa a pandemia pero parte de eso, de que no podamos salir un poco a hacer nuestras vidas, fue mucho tiempo juntos".

Según Rojas, la falta de trabajo fue una de los principales razones que potenció la crisis. "Nos encontramos en pandemia en un momento, que tal vez es el común de la gente pero no el nuestro, con niños las 24 horas en casa sin ayuda. No podés trabajar, no podés salir y te desmotivas”, sentenció.

Cabe recordar que esta no es la primera separación que sufre la pareja. De hecho, en enero de 2019 atravesaron una fuerte crisis que los llevó a distanciarse. En medio de aquel escándalo, se publicaron mensajes en las redes sociales de la modelo en los que ella amenazaba con desenmascarar a un "psicópata, violento y drogadicto".

A través de un cartel gigante de color fucsia, se llegaba a leer el siguiente mensaje: "Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por los que creen que sos una gran persona".

A pesar de esto, Rojas se encargó de desmentir el mensaje a sus miles de seguidores, asegurando que tanto ella como su pareja habían sido víctimas de hackers. La actriz, aun hoy, sigue ratificando que ese posteo no fue escrito por ella. También afirmó que la cuenta de Luciano, donde se había leído un extraño chat con una mujer, había sido "robada".