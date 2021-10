Sabrina Rojas sobre el Wanda-Gate: “El pobre Luciano Castro quedó involucrado y ni siquiera conoce a la China”

El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez sacudió a la farándula local y también internacional. Las acusaciones, los insultos y los comunicados se suman a los supuestos mensajes, las fotos hot e, incluso, los nombres de otros famosos que habrían caído rendidos en los brazos de la China.

Uno de ellos fue Luciano Castro, quien fue sindicado como uno de los hombres con los que la actriz vivió un affaire en medio de su separación de Benjamín Vicuña, hace apenas unos meses. Aunque el galán se mantuvo en silencio, desde su círculo íntimo dejaron en claro que eso no era cierto.

Finalmente, Sabrina Rojas, la ex pareja de Castro, contó en una entrevista con Marcela Coronel en Mientras tanto (lunes a viernes de 14 a 18 hs. por Mucha Radio FM 94.7) que el actor nunca se cruzó a Suárez en su vida.



“Todavía no entendimos por qué el pobre Luciano quedó involucrado en el Wanda-gate, porque nadie lo supo explicar. No sé por qué se lo involucró, no escuché fundamento. Lu creo que ni siquiera la conoce, ni se conocen. Es este mote de galán, meten a todos en la misma bolsa y a veces no se revisa bien lo que se dice. Muchas veces hablan de hombres casados con una liviandad enorme”, comenzó Rojas.

Y continuó: “Se supone que es el show, y no se dan cuenta de que a veces se llevan puesto o hacen pasar un mal momento a una familia. No fue mi caso porque yo estoy separada de Lu. Se empiezan a meter tantos nombres y decís, ¿es necesario tantos nombres?”.

En ese sentido, habló sobre Gonzalo Heredia, quien también fue nombrado como uno de los galanes con los que habría estado Suárez: “Es muy tremendo. Es hablar con mucha liviandad como si estuviesen hablando de una persona soltera. Aún siendo mentira lo dicen de una manera que lo he vivido muchas veces. Hoy no me pegó así porque estoy en otro momento. Me ha pasado en mi relación con Luciano, es miente, miente que algo quedará. Y a la gente lo que le quedó fue eso, y después no hay forma de que lo expliques o lo desmientas, quedó”.

En ese sentido, Sabrina explicó: “Uno aprende a convivir así. Lo único que se puede hacer es tener las cosas claras con la pareja, si no no es saludable la vida”.

Por otra parte, sobre Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz de Desnudos lanzó: “Todo lo que tenga que ver con Wanda siempre es un montón, me empalaga un poco. No hubiera hecho un posteo así, como el de Wanda, pero tampoco se la puede juzgar. Hay que estar en ese lugar. Como el caso de Cabak, hay que estar en el lugar de cada una. Todas si lo piensan dos minutos no lo hubiesen hecho, porque abrís una puerta que termina lastimándote más de lo que ya te estaba lastimando. No lo hubiese hecho”.



Y finalizó sobre el tema: “Hay una cosa muy machista, de siempre cubrir y justificar al hombre y matar a la mujer. También cuando una pareja se separa, siempre es por cuernos y siempre es él a ella, nunca se baraja otra posibilidad. Y siempre es el tipo el que está aliviado y ella es la que se queda sufriendo en casa.O si ella hace pareja, que es lo que a mí me pasó ahora, es "por venganza a", no porque realmente soltó y se enamoró. Son todos pensamientos muy machistas. Si él hombre hace pareja primero, no se está vengando de nadie. O la diferencia de edad. Si yo hubiera salido con alguien 20 años más chico estaría ahora en todos los programas juzgándome porque salgo con alguien 20 años más chico, pero si lo hace el hombre, está bien visto. Son pensamientos machistas que escucho sobre todo de mujeres”.

Por otra parte, relató que ya conoció a Flor Vigna, la actual novia de su ex marido, y él por supuesto, conoció al Tucu López, su pareja. "Ya hemos ido a comer con Luciano, el Tucu López y Flor Vigna. No quiero entrar en detalles porque no sé si las otras personas lo quieren contar, pero ha sucedido. Nosotros pensamos en sumar, no en dividir", afirmó.

Y continuó: “Hay que entender que somos familia y lo vamos a ser siempre, y que es eso, no dividir sino sumar. Después hay épocas en las que uno se lleva mejor y otras peor, pero que en la base esté el amor y la consigna de "juntos siempre aunque estemos separados", es la base de todo y desde ahí se puede”.