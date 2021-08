Sabrina Rojas y el Tucu López a los besos en la calle: el video que confirma el romance

Hace dos semanas los rumores comenzaron a sonar fuerte. A tres meses de su separación con Luciano Castro, Sabrina Rojas había comenzado un romance con el Tucu López, el actor, locutor y uno de los protagonistas de la obra Sex, que salió con Jimena Barón.

De ninguno de los dos lados quisieron confirmar el noviazgo. Al ser consultados, tanto la ex modelo como el morocho respondieron con un sonrisa y la frase: “Me parece una gran personas y nos conocimos por amigos en común”. Fin.

Pero había algo más. La historia comenzó cuando Rojas fue a ver la obra de José María Muscari. Y quedó fascinada con el cuerpo del Tucu. Después de comentarle a Muscari que López le había parecido atractivo, el creador de Sex se lo contó a su dirigido. Apenas unas horas después, un mensaje de WhatsApp apareció en el teléfono de Rojas. Era el Tucu que le preguntaba qué le había parecido la obra y, por supuesto, si le gustaría salir.

De ahí en adelante, la pareja salió varias veces. El primero en blanquear la relación fue el Tucu, que le contó a sus amigos. Por el lado de ella, no hubo ningún tipo de blanqueo. SU objetivo era que su ex marido no recibiera la noticia por terceros , ni por los medios de comunicación. Tarde.

El fin de semana, Rojas fue otra vez a ver Sex. Primera alarma de lo que se venía. A la salida, fue entrevistada por FarandulaShow y contó: “Es mi amigo. No vengo siempre a ver la obra (risas) pero sí, ahora vine con unas amigas que querían ver la obra”, comentó.

Y completó: “La verdad es que tenemos buena onda. Nada más. Y somos amigos. No es que no queremos blanquear algo. Somos amigos. No hay nada que contar. Si mañana pasa algo, lo contaremos. Pero hoy no. Obviamente que pienso que el Tucu es un bombón”.

Por su lado, López dijo, a pocos pasos de Sabrina: “¿Que si no queremos blanquear? La verdad es que Sabri vino con unas amigas. Pero tenemos buena onda. Ella vino a ver la obra y yo vine a trabajar. Me parece una mujer hermosa, pero no pasa nada. Tenemos amigos en común y listo”.

La mentira le duró pocos minutos. Un rato después, la misma cámara de FarandulaShow los vio a los besos, mientras caminaban juntos por la calle, y él iba con su brazo alrededor de la cintura de Rojas. Si eso no es un romance, nadie puede saber qué lo es. Como iban sin barbijos, el beso quedó registrado y ya no hay dudas.

La última vez que Sabrina habló sobre el amor fue cuando se supo de la ruptura con Castro, en mayo de este año. “No nos aguantábamos más, la convivencia, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”, confesó.

Y finalizó: “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y ésta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”. Por otro lado, sobre su soltería, Sabrina lanzó: “12 años en pareja, cuando esta el rumor de que te separás, aparece Instagram y es un mundo nuevo, me siento adolescente, ¡ah! Gente nueva, miro y me levanta el ego”.

Por el lado Luis, más conocido como el Tucu, su último noviazgo fue Barón, con quien arrancó la relación después de la última separación de ella con Daniel Osvaldo. Pero todo duró muy poco. Parece que el carácter volátil de La Cobra fue demasiado para el tucumano, que ya encontró cariño en los brazos de Sabrina.