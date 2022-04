¡Sacá del medio, Meryl Streep! Wanda vuelve a la TV y debuta como actriz

Wanda Nara no para. Marca de maquillajes propia con local en un famoso shopping nacional, arreglos comerciales con cadenas de comida rápida, supuestos romances con guardaespaldas y ahora se suma su vuelta a la TV junto a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra, más conocido como Pablo Escobar en el Patrón del Mal.

La participación de la botinera será en la serie "Los Protectores", transmitida por Star+. Como en la actualidad todo pasa por las redes sociales, más precisamente por Instagram, Wanda publicó, en su propia cuenta, un posteo en el que aparece conversando con los personajes que se unieron para salvar sus negocios en el ámbito del fútbol. Si bien aún no se dieron detalle del personaje que hará la hermana de Zaira. Por lo que se puede ver en el video publicado parece que es una empresaria muy importante del ambiente futbolístico. La rubia tiene un cruce con "El Mago", el personaje de Suar.

Nara transcribió en su publicación una parte del diálogo que realiza con Suar, Bermúdez y Parra: "Si El Mago se comporta y deja espacio para una conversación con sus socios puede que se venga algo con #losprotectores Si no prestaron mucha atención les cuento, ellos son los que se encargan de que los jugadores de fútbol no se manden ninguna y cumplan con todo. ¿Le damos una chance al Mago para hacer negocios? ¿Qué dicen?".

El capítulo de Wanda en Los Protectores

"Estamos por viajar a Europa y queríamos saber si podemos hacer un deal con vos", le dice "El Mago", el personaje de Suar a Wanda, a lo que ella responde: "Podés dejarlo a tus compañeros que me expliquen también, porque a vos ya te conozco el chamuyo Mago". Y sigue el gerente de programación de El Trece: "No se porqué me tira tan mala onda". Ahí le aclara es que "tuviste un par de cositas desubicadas (...)", y él se defiende contando que "fue un mal entendido".

"Vaya Wanda hasta la televisión te describe de la realidad. Que eres lo que todos vemos una grosa", fue uno de los cientos de comentarios de los seguidores de Wanda que fueron los primeros en ponerse felices por la participación en "Los Protectores". Asimismo, pidieron que siga en más episodios de la ficción: "Seeeeee muero por ver a Wanda....en los próximos capítulos y que siga".