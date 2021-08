Sacrificio de animales, extorsiones y dinero: Caniggia apuntó contra Mariana Nannis

La guerra entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sumó detalles escalofriantes. Brujerías con sacrificio de animales, extorsiones a sus propios hijos y el pedido constante de una fortuna. Sin dudas, esta historia no tendrá ningún fin.

A todas las denuncias públicas que Nannis había iniciado contra su ex por una supuesta adicción a las drogas y por violencia de género, se le sumó la causa penal en la Justicia. En el medio quedaron Alexander y Charlotte, los hijos menores de la pareja.

De hecho, tras los dichos del ex participante de MasterChef contra Claudio Paul, el ex delantero de Boca y River decidió que llevará a la Justicia a su propio hijo. También le cortó todas las tarjetas y le canceló el alquiler del departamento en el Hotel Faena, en Puerto Madero.

¿Por qué tanto enojo con Alexander? El muchacho, fiel a su estilo, no sólo se burló de Sofía Bonelli, la novia de su padre, a quien describe como una “chica trans” y al propio Caniggia como un “come tucumanos”. En la última semana, Alex disparó: “Yo quiero que le dé la parte a mi vieja y ahí ya está. ¡Pero no le da nada a mi vieja!”.

Y agregó sobre la relación de su padre con su actual novia: “¿Vos creés que está enamorado? No. Hay datos. Si fuera que está con una chica bien todavía, pero... ¿vos sabés de dónde viene esta chica?”.

Harto de esos maltratos públicos, el ex futbolista de la Selección dijo, además de que le iniciaría una demanda penal: “Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nannis y se dispara mal, desvaría. No tiene concepto del ridículo, ni conceptos racionales. Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian (en referencia a los hermanos de su ex mujer), y todo el resto de esta banda".



Además, en un intercambio de mensajes por Whatsapp con LAM, Caniggia declaró: "No sé si de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo y no en un ratito de fama de conventillo”.

Y acusó a Mariana Nannis de “querer comprar” a su otro hijo, Axel. “Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa para que salga a hablar pestes de mí. A lo que él le respondió: ‘Vos estás loca mami, yo no voy a hablar mal públicamente de papá’. Es inescrupulosa”, confirmó Caniggia.

Además, sobre la denuncia por violencia de género que Nannis inició en su contra, Claudio Paul afirmó: “Es totalmente mentira, jamás la toqué. Le da letra a su hijo que es irracional como ella. Son inmorales, no tienen respeto. El 98 por ciento de lo que cuenta Mariana es mentira”.

Y agregó, bastante indignado: “Hace un tiempo mandó un señor a un banco para retirar dinero a mi nombre y del banco me llamaron y me alertaron de que estaban intentando sacar dinero de una de mis cuentas. Es una locura total”.



Pero también apunto duro contra su ex esposa y la madre de sus tres hijos: "Nannis involucra a nuestros hijos por un interés personal. A Mariana Nannis no la conocería nadie mediáticamente si no hubiera estado casada conmigo. Su familia, incluso su hermano vago que pasa por un canal cada tanto por un sobrecito, vivió gratis durante muchos años hasta que yo dije basta. Es una lacra, un impresentable”.

Después llegó el punto más llamativo de su duro descargo. Cuando acusó a Nannis de realizar rituales satánicos con animales y distintos trabajos de brujería. “Ella tiene un brujo que hacen rituales y matan algún animal y actúa en consecuencia. Así de mal está Mariana Nannis. Está solo por el dinero. No le interesa otra cosa. Es solo el dinero lo que le interesa y ensuciarme con falsas mentiras”, confesó el ex futbolista.

Y por último, Claudio Paul lanzó: "Ella le ofreció dinero a mi hijo mayor y a Charlotte para que hablaran mal de mí. Pero a Charlotte, por ejemplo, la he visto durante toda la pandemia, casi todos los días. A Mariana lo único que le interesa, es el dinero".