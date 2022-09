¿Sale jarra loca? Lali armó, tomó un fernet callejero en la tele española y la rompió

Dicen que hay cosas que son como aprender a andar en bicicleta: pase lo que pase, nunca se olvidan. Un poco de eso es lo que demostró ayer la cantante argentina Lali Espósito, cuando se presentó en el famoso programa televisivo de España El Hormiguero, que conduce Pablo Motos.

Es que la jurado de La Voz Argentina, ni bien terminó el certamen, partió para Europa para avanzar con muchos compromisos laborales que venía pateando por la necesidad de estar en Argentina, y aprovechó para volver al show donde hace unos meses había preparado y tomado mate.

"Yo te quiero argentinizar, es mi objetivo en la vida", le aseguró en vivo Lali al conductor, mientras desde la producción le traían los elementos para que le ofrezca una nueva muestra de la cultura local: un vaso de fernet cola callejero.

"Esto es lo que se llama 'el viajero'", precisó la artista, bautizando así al vaso que se realiza con una botella de gaseosa cortada y que abunda en las juntadas juveniles, tanto en las previas en casas como las que se hacen en plazas y esquinas.

"En Argentina hay mucha joda y vida nocturna, nos gusta mucho salir a bailar. Y a veces estás con tus amigos y es el momento de abandonar la casa donde se hizo la previa, se arma lo que se dice un 'viajero', que es un trago comunitario", explicó Espósito.

"Nosotros compartimos todo. ¿Viste que compartimos el mate? Hay gente que le da asco que sea la misma bombilla para todas las bocas. Esto es igual. ¿Somos 52 personas? Todos toman del viajero", continuó.

Luego procedió a quemar los bordes del vaso improvisado, con el fin de que pierdan el filo que le generó el cuchillo. "Si yo tomo así me voy a cortar, y hay que chapar a la noche, entonces no nos vamos a lastimar los labios justo antes", confesó.

Cuando tuvo que ponerle el hielo, Lali prefirió no utilizar la pinza correspondiente: "Voy a hacerlo con la mano, porque en la calle se hace así. En mi casa no uso esto".

"Esto es algo muy de barrio. Esto no lo hacen en todas las casas de Buenos Aires, esto se hace en los barrios donde yo crecí", aseguró la cantante, en referencia al sur de la Capital Federal, específicamente Parque Patricios.

¿Qué os pasa a los argentinos?

El conductor español probó el 'fernando' y el fernet puro y su cara expresó lo extraño que le pareció el sabor. "¿Qué os pasa a los argentinos?", le preguntó a Lali.

"En una hora no vas a poder hacer más el programa. Si te tomás un par, no te acordás la dirección de tu casa", le aseguró la artista, quien contó que "es una bebida italiana", pero que "como buena argentina", se adueña de cosas que no son de ella.

"La gente mayor lo toma como digestivo, los argentinos lo arruinamos inventándonos este trago", afirmó entre risas Espósito, aunque reconoció que es su trago favorito: "Si yo me tengo que hacer un trago en Argentina, tomo fernet con gaseosa".

El final de todo el momento fue digno de que se viralice, como mínimo, en toda Córdoba. "Yo, Lali, una popstar argentina, te bendigo como rey de la televisión española", declaró la cantante, mientras hacía como si el vaso fuera una espada, y el conductor un caballero medieval.