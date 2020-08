Sale Marcelo y entra Guido: el Grupo Clarín quiere que termine la etapa de Tinelli en El Trece

Todas los caminos parecen apuntar a que Marcelo Tinelli no seguirá vinculado a canal Trece el año que viene. A pesar de las intenciones de Adrián Suar de seguir contando con su buen amigo para 2021, las autoridades del Grupo Clarín tendrían decidido que a fin de año termine la era del conductor de Showmatch y darle más espacio dentro de la señal a los programas de entretenimiento con conductores como Guido Kaczka.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos, el "ala dura del Clarín quiere que a fin de año termine la etapa de Marcelo en El Trece. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y las posibilidades de hacer su programa en lo que queda de este año son mínimas".

En ese sentido, remarcó que todo lo que pueda recaudarse en publicidad hasta fin de año no alcanzaría para cubrir los sueldos que Clarín viene pagando desde enero.

En ese sentido, agregó: "Lo que pueda recaudarse en publicidad no alcanzaría para cubrir lo que el canal puso en los meses ociosos que han sido más de la cuenta por la pandemia por la falta de la salida al aire de sus productos. Lo que recaude el Cantando 2020 no cubrirá los gastos anuales por mantener su estructura". De esta manera, detallaron desde el ciclo de América, José Aranda, uno de los gerentes generales del canal, aspira a un 2021 sin Tinelli.

Desde El Trece buscarán apostar a los formatos de entretenimientos liderados por las productoras Kuarzo y Boxfish. "Están son las productoras con las que quiere negociar el canal para el entretenimiento. LaFlia transita sus últimos tramos en el canal según dijeron en los pasillos de gerencia y molestó que Tinelli no quiera estar al aire por no querer resignar su sueldo", explicó el panelista del ciclo conducido por Jorge Rial.

Y continuó: "Tinelli quería renogociar su sueldo o contemplar un aumento para su cachet de este año. El cantando 2020 tiene un costo operativo mensual de 3 millones y medio de pesos y factura la mitad que el de Guido Kaczka, que vale la mitad". De hecho, Bienvenidos a bordo, el programa de Guido. tiene menos costo de producción y más ganancia. El Bailando de salir al aire tendría un costo de $7 millones, pero con el doble de rendimiento.

A su vez la pauta también de ambos ciclos es diferente: según Lussich, Showmatch factura 900 segundos de PNT (publicidad) , mientras que el Cantando 500 segundos. "Si bien tener al aire a Tinelli siempre es rendidor, los costos, el sueldo que quiere y la pauta son todos factores que estarían influyendo en esta situación" , aseguró el periodista, quien se animó que Suar podría sufrir el mismo destino del conductor a mitad de año.

En ese contexto, remarcó: "El sector crítico de Tinelli por su cercanía al Gobierno nacional sostiene que estar de la mano de Suar podría condenar a ambos y que el tiempo de éste en El Trece tiene los días contados, pero por ahora Suar resiste. Esta advertencia pasó muchas veces igual y aún continúa. Haberle soltado la mano con Pol-ka es una pésima señal en el grupo".

Al parecer, Diego Guebel, actual socio argentino de la productora Boxfish, sería el apuntado para reemplazar a Suar. "Es el nuevo niño mimado y ganó la pulseada", sentenció el periodista.

Una vez finalizó el colega, Jorge Rial tomó la palabra y se refirió a la posibilidad de que Marcelo Hugo se involucre en la política. Cabe destacar que el año que viene habrá elecciones: "Tinelli no se va a meter en el barro de una elección que va a ser durísima", dijo.

Y sentenció: "No creo que se juegue a una elección que por ahí lo perjudica. Imaginate que encabece una lista y no lo dejen. Está metido más en el fútbol que en otra cosa. Tinelli también necesita plata eh, porque gasta mucho y le entra poco. De todas formas no lo veo con lo de la política el año que viene, para nada, porque va a ser una elección hecha para políticos de verdad con ganas de salir a cagarse a palos y meterse en la mierda".