¿Sale Marcelo y entra Marcelo? Juegos de seducción, cena y misterio entre Alina Moine y Tinelli

Alina Moine no necesita presentación. Es periodista y actualmente conduce uno de los programas deportivos más importantes de la cadena ESPN. Pero la popularidad de la modelo no escaló gracias a sus opiniones sobre el fútbol argentino, sino a causa de una noticia que comenzó a circular con fuerza en diciembre de 2018 por los pasillos del estadio Monumental y que resuena hasta el día de hoy; mantuvo un fuerte affaire con Marcelo Gallardo.

De hecho, las versiones afirman que el romance entre ambos sigue tan vigente como hace varios años. Pero un particular posteo de la periodista, en tono humorístico, pero con algo de picardía, encendió las alarmas. En pocas palabras, Alina bromeó con estar " decidiéndose entre dos hombres" en una publicación de Instagram. "Cuando en el boliche ella te explica que se está yendo con otro", sumó junto a la imagen en cuestión junto a dos de sus compañeros.

Si bien muchos se lo tomaron con humor, para otros se trató un ultimátum que la periodista le dio a Gallardo para que blanquee públicamente que ellos están juntos, después de reconocer, semanas atrás y públicamente, que su matrimonio con Geraldine La Rosa está terminado. Algo que para muchos era un secretos a voces, pero que el ex jugador de fútbol no oficializaba por respeto a la mamá de sus hijos.

Lo cierto es que en las últimas horas, surgió otra versión que le daría más sazón a la publicación hecha por la conductora de ESPN. "A mí me cuentan que Marcelo quiere conquistar a Alina Moine. Que la habrían visto entrar a su edificio. Tuvieron una comida, parece", contó este lunes Luli Fernández, quien a su vez había sido la encargada de confirmar el romance entre Gallardo y la periodista deportiva.

El Marcelo del que habla la panelista no es otro que Tinelli, histórico conductor de canal Trece que ya lleva más de tres meses separado de Guillermina Valdés. "Nos separamos en muy buenos términos", confirmó la modelo y empresaria en mayo de este año después de nueve años de relación y un hijo en común con el conductor de Canta conmigo ahora. "Sí (estoy separado). No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien", reconocía más tarde el propio Tinelli.

Si bien mantuvieron la crisis bajo siete llaves, lo cierto es que todo habría comenzado en el verano, cuando regresaron de sus vacaciones en Punta del Este. "Hubo diferencias en la convivencia. Los hijos de ambos tienen estilos diferentes de vivir y en Punta del Este estaba rara la relación", habían contado en LAM. El otro detonante había sido el viaje que Tinelli realizó junto a sus hijos (sólo faltó Juanita) a México, para visitar a Micaela, quien se instaló allí junto a Lisandro López.

Lo cierto es que el empresario de 62 años habría puesto sus ojos en la figura de ESPN. O al menos, así se lo confirmó Luli a su primo Luciano "El Tirri" Giugno, quien además es parte del jurado en su ciclo de canto por la pantalla de El Trece. "¿Dónde está la cámara? Lo juro por mis hijas, por la salud de Mimi y por mi salud que nunca la vi. Sé quién es. Es una excelente periodista deportiva. Pero no tengo idea de nada", afirmó El Tirri.

Y casi de manera cordial, descartó una eventual reconciliación entre su primo y Guillermina. "Es una pregunta complicada con una respuesta ambigua. Hoy lo veo bien. No sé cuál puede ser el futuro de él", cerró al ser consultado sobre la posibilidad de que los padres de Lolo Tinelli hicieran las paces.

En agosto de 2019 se había dado a conocer que Gallardo, quien hacía tan solo un mes se había convertido en papá por cuarta vez, se había separado de la mujer que lo venía acompañando desde que tenía 14 años y quien además es madre de sus cuatro hijos: la diseñadora de moda Geraldine La Rosa.

Casi en simultáneo, también trascendió que el técnico de River estaba comenzando una relación amorosa con Alina Moine. “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento. De verdad, no estoy con Marcelo”, aseguraba la periodista años atrás.

Moine es una muy conocida periodista deportiva de ESPN y admiradora del técnico que más alegrías le dio al “Millonario”. Ambos se conocieron cuando él seguía siendo futbolista. Pero el “flechazo de Cupido” habría sido en la fiesta del River Campeón. Aquella celebración se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2018, a raíz de la hazaña más importante del club de Núñez: la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

Esa noche, Moine fue la maestra de ceremonias y Gallardo, lógicamente, se robó la atención de todos los invitados. Después de la fiesta, ambos se habrían quedado charlando y después de algunas salidas habría nacido el amor. Pero los rumores de crisis entre el DT del Millonario y la periodista no tardaron en salir a la luz.

Primero trascendió en septiembre de 2019 que el “Muñeco” había decidido dar marcha atrás en la relación dado que estaba muy enojado con Moine por –al parecer- haber hecho correr la información de que estaban viviendo un romance con el objetivo de finalmente blanquearlo después de tantos meses. El principal motivo de la separación era que los hijos del ex futbolista nunca aprobaron su relación con la conductora.

Sin ir más lejos, uno de ellos estaba sufriendo por la exposición mediática que tuvo la vida privada de su papá. En LAM habían detallado que Moine jugó a dos puntas mientras estuvo con el multicampeón de América. “Con ellos no se puede hablar de fechas porque es un quilombo”, explicaba Yanina Latorre, aclarando que durante su amorío con el Muñeco, la bella rubia salió con otro hombre de manera paralela hasta que finalmente se decidió por el DT.