¡Salí de ahí, Maravilla! Fede Bal le dedicó un tuit a María Becerra y las redes lo liquidaron: "¡Perro infiel!"

Mientras que María Becerra es una de las artistas argentinas que más está creciendo tanto a nivel nacional como internacional, Federico Bal viene de sufrir muchos embates públicos luego de que se filtraran sus constantes infidelidades hacía su ex pareja Sofía Aldrey. Es por estos antecedentes que un reciente tuit del actor dedicado a ella, con razón de su carrera musical, fue interpretado por los fanáticos de la artista como un intento de seducirla.

Y como no podía ser de otra manera, los internautas lo rechazaron de inmediato. "No te las vas a coger", fue la frase que más se repitió en las respuestas que le dejaron en el tuit cientos de seguidores que se tomaron a pecho el gesto del hijo de Carmen Barbieri. Evidentemente, el historial de depredador sexual que adquirió Bal tras las filtraciones de supuestos encuentros íntimos con mujeres del espectáculo como, por ejemplo, Estefi Berardi, atentaron contra su intención, cualquiera fuera esta.

Todo comenzó con el tuit con el que Becerra anunció la sorpresa que se viene en su carrera, la cual terminó siendo que el 1° de junio estrenará una canción con "El Duki". "Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho", escribió la cantante en sus redes.

Este fue el tuit que Bal contestó, con una respuesta que, viniendo de su parte, dejó muchas dudas: "Pero María, por Dios, dame un respiro, tengo la de rápido y furioso y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual si, seguí así, tkm", escribió el conductor. A partir de ahí, se desató una catarata de respuestas, en muchos casos ofensivas, hacia Federico, quien sufrió en carne propia el refrán de "hazte fama y échate a la cama".

Una seguidora le escribió la frase "aléjate, perro infiel", y lo graficó con una imagen de la ex Gran Hermano Daniela Celis, con cara de circunstancia y una mirada de reojo. Otra fue un poco más directa a la hora de apelar a sus antecedentes: "Escribile a Estefi Berardi que es más de tu edad, viejo baboso". El tono ofensivo en muchas de las respuestas llegó a cierto límite en el trato hacia el conductor, como la usuaria que le pidió que la deje en paz a la cantante, y lo calificó de "degenerado". "No sabés cómo llamar la atención, Federico. Das pena", le escribió otra fanática en las respuestas a su tuit.

Evidentemente, su largo historial de conquistas e infidelidades que se hicieron públicas fueron fundamentales para que su tuit se interprete de esta manera, ya que los detractores del hijo de Santiago Bal no pararon de recordarle anécdotas al respecto. "¿A María también te la vas a tatuar en el pecho?", le preguntaron, en clara referencia a la supuesta intención de tatuarse la cara de "placer" de Berardi en su pecho, que le manifestó por chat a la panelista de LAM.

"No para un segundo", le aseguró otra seguidora. Una realidad que se ampara también en la reciente revelación de que el conductor tiene un perfil en inglés de la famosa app de citas para usar mientras viaja por el mundo, en el cual se define como "ateo" y "apolítico". "En el momento, estoy conduciendo el programa televisivo de viajes número uno en mi país. ¿Es ese el mejor trabajo del mundo? Sí, lo es", define en su perfil Federico. Por todos estos hechos e hitos en su breve carrera como galán, es que los fanáticos y fanáticas de la cantante llegaron a la misma conclusión: "María, no es por acá". Y no dudaron en hacérselo saber públicamente tanto a él como a ella.