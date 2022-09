Salí de ahí, Maravilla: Icardi sigue dando pena, posteó y ahora se enojó hasta la "China"

Una más y van. Después de que la propia Wanda Nara publicara un comunicado en el que anunciaba su separación de Mauro Icardi, el alicaído futbolista volvió a recurrir a las redes sociales desde Turquía para intentar reconciliar a la madre de sus hijas. El posteo tóxico que compartió junto a Francesca e Isabella y la "avivada" que indignó hasta a Eugenia "la China" Suárez.

El delantero aprovechó el día 27 para recordar el "mes aniversario" de casado con Wanda, con quien dio el sí por el Registro Civil el 27 de mayo de 2014 en Buenos Aires. Pese a que su mujer se cansó de dejarle en claro (en privado y en especial en público) que ya no quiere saber más nada con él, Icardi publicó una foto de su brazo en el que se puede ver el tatuaje que conmemora la especial fecha, junto a las iniciales de la pareja.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Dulce 27", escribió, al tiempo que remató el meloso (y por cierto tóxico) posteo que publicó desde Turquía. No conforme con la indiferencia que recibió por parte de Nara (quien no sólo no le respondió, sino que además decidió realizar un live desde su lujoso piso en el edificio Chateau Libertador), Icardi cantó retruco y decidió poner toda la carne al asador.

¿Qué fue lo que hizo? Compartió una foto desde Estambul junto a sus dos hijas y escribió: "¡Chiquititas lindas! Te extrañamos, Wan. Falta poquito". Pese a que etiquetó en ambas historias a la empresaria, Nara se cansó de los mensajes de su "ex" marido y no sólo no dio acuso de recibo, sino que además decidió realizar un live con sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarle por los posteos.

"Lo que tenía que decir sobre eso, ya se lo dije a él por privado y queda ahí. Sino entramos en un ida y vuelta que no termina más", fue la escueta respuesta que dio la empresaria.

La indirecta de Icardi que indignó a la "China" Suárez

Después de que Wanda anunciara la separación, Icardi borró los posteos en los que sólo minutos antes del comunicado ratificaba que seguía en pareja con la empresaria y partió rumbo a Milán.

Sin embargo, el futbolista apeló al misterio en un intento por darle celos a la madre de sus hijas y dio a entender que se encontraba en España, país en el que por motivos laborales también se encuentra en este momento la "China" Suárez.

"A la 'China' le cayó como el culo que diera a entender que estaba ahí", reconocieron desde el entorno de la actriz, quien se encuentra en pareja con Rusherking y sin ganas de que la sigan vinculando con Icardi.