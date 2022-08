¡Salí de ahí, Maravilla! La desmentida floja de papeles de Icardi y el ninguneo de Wanda

De la despedida de "casada" en Ibiza, al audio en el que se confirmó el divorcio. Después de que se escuchara en voz de la propia Wanda Nara que el motivo de su viaje a la Argentina es avanzar con el divorcio de Mauro Icardi, el futbolista intentó desmentir la información (que se filtró a través de un audio que la empresaria le envió a una de sus empleadas) desde el Viejo Continente; pero quedó en off-side.

"Bueno, Carmen; yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada, estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", fue el mensaje que Nara le envió a una empleada y que, como era de esperarse, tardó poco en filtrarse en los medios de comunicación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde París, Icardi no tardó en activar el "operativo aquí no ha pasado nada". En principio, volvió a subir como foto de perfil de Instagram una imagen junto a la madre de sus hijas Francesca e Isabella. ¿Dato no menor? La había cambiado por una de su infancia cuando la empresaria viajó junto a su hermana a Ibiza y se mostró muy relajada y de fiesta.

Luego, se hizo eco de las noticias que llegaban de la Argentina y subió una historia para desmentir los rumores de divorcio. "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", disparó, y arrobó a su mujer; tal vez a la espera de que la empresaria la compartiera desde su cuenta y cobrara aún más fuerza la desmentida.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Wanda no sólo no dio acuso de recibo del mensaje que le envió su todavía marido, sino que además decidió compartir historias de amigas que también la arrobaron y aprovechó para seguir promocionando su línea de cosméticos (ninguna ingenua).

Horas después de que se filtrara el audio en cuestión, el periodista Alejandro Guatti le preguntó a Wanda si era cierto y, rápida de reflejos, Nara lo confirmó a su manera: "A vos no te puedo mentir, por eso no te digo nada".