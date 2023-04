¡Salí de ahí, Urcera! El novio de Nicole y la injustificable chicana a Indiana en plena crisis

Un nuevo capítulo en la pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero explotó esta semana, luego de que la pareja de la modelo -y su futuro esposo-, el piloto José Manuel Urcera, comentara una foto de su novia agradeciéndole su compañía en la carrera que tuvo que disputar en Paraná, y haciendo una aclaración que dejó mucha tela para cortar.

"Gracias a las tres por acompañarme", escribió Urcera, haciendo referencia a Nicole y sus hijas Allegra y Sienna, pero dejando afuera a la mayor de las tres, que no fue parte del viaje. Cabe recordar que Indiana se fue a vivir a lo de su padre, Fabián Cubero, en los últimos meses, tras muchas idas y vueltas en la relación con su madre. El ex futbolista la acogió en el hogar que comparte con Mica Viciconte y su bebé Luca, hermano menor de las tres hijas que tuvo con Neumann.

Ya durante el domingo, Nicole había subido una publicación a su Instagram donde se la veía junto a sus dos nenas menores y Urcera, a la espera de la carrera. "Pascua. Hoy en el autódromo. No se deja solito a nadie", escribió la modelo en el posteo. La referencia fue a que la competencia a la que fueron no empañó el festejo familiar de la Semana Santa, pero también se entendió como un palo por elevación a la decisión de la mayor de sus hijas de irse a vivir a lo de su padre.

Esta realidad quedó en evidencia cuando subió la otra foto polémica donde se la ve posando contra un motorhome con un look de primer nivel. "Golden hour en Paraná", escribió la modelo en la publicación donde etiquetó a su hija Allegra y a una marca de ropa.

Fue en ese posteo que Urcera escribió su agradecimiento a las "tres" y dejó afuera a Indiana. Esto generó que el mismo público de las redes sociales lo ataque por sus palabras, advirtiéndole que estaba equivocado y criticándole su postura de ponerse "a la altura" de una adolescente que está enfrentada a su mamá. "Acá claramente está el problema con Indiana, después le echan la culpa al padre por ventilar pero aclarar siempre que son 3, ¡me parece de cuarta!", respondió una usuaria, con enojo por la situación. "Ojalá se arreglen las cosas con tu hija mayor. No es justo", contestó otra.

Lo cierto es que la relación entre la mayor de sus hijas y Nicole viene muy golpeada. Se sabe que desde hace meses que no hablan porque la chica de 15 años se cansó de los comentarios negativos de la modelo contra la actual pareja de su ex, y madre de un bebé que es hermano de ellas.

Esto fue confirmado por el mismísimo Cubero: "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo".

"La veo contenta y obviamente si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y, hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", remarcó el ex Vélez. La relación entre Indiana y Nicole pende de un hilo, y los comentarios como el que dejó su pareja pueden complicar aun más la situación.