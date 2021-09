Samanta Casais habló de Paula, la participante con la que la comparan: "La van a destrozar en las redes"

La segunda temporada de Bake Off Argentina ya se emite todas las noches por Telefe, y lejos de haber empezado de forma tranquila, parece que la competencia está a flor de piel, y que entre los participantes se sacan chispa a ver quien es el mejor.

De hecho, una de las que mejor desempeño tiene es Paula, quien ya fue acusada por los fanáticos de ser "la nueva Samanta Casais", porque aseguran que vive de su emprendimiento de pastelería (llamado Dosmilcinco Tortas y Cupcakes), cosa que ella negó en el formulario que le presentó a la producción.

Sucede que es cierto que la joven realiza tortas en un emprendimiento que tiene por Instagram, pero según ella misma contó, ese no es su principal ingreso, porque de hecho vive de otros trabajos. Consultada sobre las comparaciones, la propia Samanta Casais habló del tema y se solidarizó con la nueva participante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"A Paula la compararon conmigo. 'Pobre', dije. Si la empiezan a comparar conmigo la van a destrozar en las redes. Ojalá que sea fuerte y no se enganche con las cosas malas de las redes. Después vi que salió a descargarse y eso está bueno. Está bueno que ella disfrute como todos los chicos sin tener esa carga del hater y las redes sociales. Me pareció bárbaro que hable y que siga la fiesta”, opinó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Paula tiene 29 años, y es auxiliar forense y trabaja como empleada administrativa, y se describe como “concentrada, creativa y muy buena en decoración en pasta". También aseguró que le encanta las tendencias y lo mordeno, y que es una gran fan de las redes sociales.

Por otro lado, Samanta opinó sobre otra de las pasteleras, Silvina Santarelli, esposa del ex futbolista Gabriel Milito, y a quien también se la acusa de haber tomado clases de pastelería y de dedicarse a hacer cosas dulces.

“Si ella cocina, le gusta cocinar y lo hace bien, no tiene nada que ver con quién esté casada o familiar de quién. Tiene que ver con ella como persona y mientras algo no le impida las reglas del programa, genial. No tendría que haber ningún problema. Para mí no tiene nada que ver si no iba en contra de las leyes del certamen”, agregó sobre esto Casais.

“Fue raro no estar en esa carpa desde las promociones del programa. Era un deja vu. Te soy sincera, el programa no lo vi pero fui viendo pedacitos. Vi el homenaje a Agus, la verdad súper emotivo y re lindas las palabras de Betular. Siempre se identificó mucho con ella y vi como cosas polémicas que se están haciendo”, reveló la ex participante, quien a pesar de haberse llevado el primer premio, luego fue descalificada por haber mentido en su declaración jurada.