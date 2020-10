Samanta de Bake Off, furiosa por las comparaciones con Sofía Pachano: "Haters va a haber siempre y hay que superarlo"

A días de reaparecer en las redes sociales con un nuevo emprendimiento y a tres meses de perder la polémica final de Bake Off por haberle mentido a la producción de aquel programa de cocina, Samanta Casais se refirió al debut de Masterchef Celebrity por la pantalla de Telefe y, furiosa, reveló que le molesta que la comparen con una de sus participantes: Sofía Pachano, la hija de Aníbal.

En diálogo con Confrontados -ciclo que conduce Marina Calabró por la pantalla de canal Nueve- la pastelera de 30 años contó que le molesta la constante comparación con Sofía Pachano, quien durante el reality de cocina para famosos mostró un look parecido al de ella a la hora de cocinar. Además, muchos de los seguidores del programa aseguran que, tal y como pasó con Samanta, sabe más de lo que dice sobre cocina.

En ese sentido, visiblemente molesta y luego de contar que su favorito en Masterchef Celebrity es Boy Olmi, la subcampeona de Bake Off disparó: "No tengo Twitter pero te enterás de todo. Vi que están haciendo apología de mi nombre... Me reía de todos los memes que reaparecieron. Después de tres meses, ya está... Hoy soy otra persona. Haters va a haber siempre y hay que superarlo. No podés controlar a todo el mundo de lo que dice”.

Cabe destacar que Sofía Pachano tiene un espacio en sus redes dedicado íntegramente a la cocina y sus recetas. “También cocino”, dice su BIO, lo que despertó las dudas de muchas personas desde la primera emisión del programa. Cabe destacar que, al igual que todos los reality de cocina, por reglamento solo pueden participar del mismo cocineros amateurs y no profesionales. Esto último le valió la descalificación a Samanta.

Ante las comparaciones, la hija de Aníbal Pachano, que sorprendió al jurado en la última prueba con una berenjena asada al horno con puré de lentejas turcas y repollitos de bruselas, escribió en su Twitter: “Me dicen Samanta y yo no sé quién es, explíquenme. Paso a aclarar. Todos en la produ saben que estudié técnica, tuve un programa de cocina y que básicamente me gusta comer. Nada que ocultar”.

Si bien aseguró que durante la final de Bake Off y los días posteriores no la pasó bien, aclaró que logró sanar sus heridas y alejarse de la polémica que tanto la angustió. "Cuando tus compañeros te señalan no te sentís bien pero el paso del tiempo hace que se curen las heridas. La vida sigue y uno tiene que seguir. El programa me ayudó un montón y es lo que aprovecho, el momento”, sentenció.

Aprovechando la gran popularidad que logró en Bake Off, la pastelera armó su propio emprendimiento a través de Youtube. De hecho, abrió su propio canal en la plataforma de videos llamado “Sami pastelera”, donde interactúa desde la cocina con el conejo más famoso de la tele, Pepe Pompín.

Con un estilo similar al de Paulina Cocina, todo el despliegue culinario lo realiza desde la cocina de su casa y cuenta con la participación especial de Pepe Pompín para darle este toque fresco y diferente para su canal de cocina.

Además del canal de Youtube, Samanta también deja disponibles sus recetas en su cuenta personal de Instagram y Facebook, para todos aquellos que prefieran ir a visitarla en dichas redes sociales.