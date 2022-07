Santana se desplomó en vivo y se sumó a la lista: los músicos que se desmayaron en pleno escenario

¡Puede fallar! A los 74 años de edad, el legendario guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense, Carlos Santana, se desmayó en medio de un concierto que estaba llevando a cabo en el Pine Knob Music Theatre de Clarkston, en el estado de Michigan.

El recital formaba parte de la gira que está realizando el músico junto a Earth, Wind & Fire, que comenzó a finales de junio y finalizará en agosto. Aunque el show debió ser suspendido y el artista retirado en una camilla, los medios confirmaron que Carlos recuperó rápidamente la conciencia.

Según explicó su representante, Michael Vrionis, el músico experimentó agotamiento por calor y deshidratación y no pudo sostenerse en pie. A pesar de la suspensión, el público lo despidió con aplausos.

Marilyn Manson

Allá por el 2018, el verano norteamericano también le jugó una mala pasada a Marilyn Manson. Al igual que a Santana, un golpe de calor le hizo perder la conciencia y cayó desmayado en medio de un show que estaba llevando a cabo en Houston.

Había tocado su cuarta canción, un cover de Sweet Dreams (Are Made of This), de Eurythmics, cuando él mismo alertó al público que algo no andaba bien. Dicho y hecho, al finalizar el tema el cantante cayó desplomado.

Aunque pudo volver a cantar, apenas le dio el cuero para una sola canción más. Tuvo que cancelar el show y pedir disculpas. Un año atrás, ya había experimentado la misma suerte en Nueva York, y por un problema de salud no pudo terminar su espectáculo.

Elton John

El 27 de septiembre de 1979, durante uno de los diez conciertos que tenía planeado dar en el Universal Amphitheatre de Los Ángeles, Elton John se agarró el estómago, se puso en posición fetal sobre su piano y cayó desmayado. Se quedó en blanco.

Se encontraba cantando el tema “Better Off Dead”, cuando un dolor repentino lo obligó a abandonar el instrumento. Inmediatamente apareció una ambulancia, fue llevado detrás de escena para que le apliquen oxígeno y 15 minutos después, por arte de magia, se encontraba vivito y coleando nuevamente sobre las tablas.

A diferencia de los otros mencionados, para felicidad de sus fans y en contra de toda recomendación, el amigo de Lady Di retomó el recital y cantó hasta la última canción prevista.

Paulina Rubio

El 2012 no fue el mejor año para Paulina Rubio. Además de los problemas personales que enfrentaba en aquel entonces (un juicio por incumplimiento de contrato y el proceso de divorcio con Nicolás Vallejo Nájera, con quien luchaba por la custodia de su hijo Andrea), su cuerpo dijo “basta” en medio de un recital.

El incidente sucedió en Ciudad Campeche, en la península de Yucatán. La cantante se encontraba en la mitad de su show cuando empezó a sentir un agotamiento diferente. Afectada por las altas temperaturas, y sus problemas personales, La Chica dorada se desvaneció en el escenario y tuvo que ser auxiliada.

Allí estaba su hermano Enrique, el primero en aparecer para socorrerla. Había perdido el conocimiento y tuvo que suspender el concierto. En esos casos, muy a pesar de Freddy Mercury (y del público), el show no debe continuar.

Joaquín Sabina

Aunque en el caso del cantante español nada tuvo que ver el calor, las consecuencias de la caída lo obligaron a suspender el recital. Sucedió el 12 de febrero de 2020, durante un concierto conjunto con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

Lo cierto es que Joaquín Sabina (73) estaba haciendo lo que más sabe: hablar y cantar. Más precisamente, pronunciando unas palabras para presentar la mítica canción 'Mediterráneo', cuando una distracción lo sacó de la cancha. Se tropezó, cayó sobre el foso y se dio un golpe tan fuerte que no tuvo más remedio que suspender el espectáculo.

“Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuanto lo siento”, dijo unos minutos después para dar la mala noticia a su público. Pero les advirtió: "¡No tiren las entradas! Estamos confirmando (el recital) para el día 22 de mayo".

Por supuesto, prometió y cumplió. Como sabemos, un tropezón no es caída.

Justin Bieber

Es el más joven de la lista en perder la conciencia en el escenario. Sucedió en el 2013, a sus 19 años. Justin estaba dando un concierto en Londres cuando pareció quedarse sin aliento en medio de una canción.

Al igual que el gran Elton John, fue llevado detrás de escena para que le apliquen oxígeno y al cabo de 20 minutos, “el pibe Bieber” volvió para terminar su labor.

Según su portavoz, Melissa Victor, el músico había sufrido un vahído y en consecuencia cayó desvanecido. A pesar de las recomendaciones de los médicos, que le imploraron que no volviera a salir, el cantautor canadiense hizo caso omiso a los profesionales y se salió con la suya.

Cobró el cachet y aquí no ha pasado nada. Veremos cómo envejece el amigo, y si puede llegar a los 74 como el legendario Santana. El tiempo dirá.