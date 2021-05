Santi Maratea habló del suicidio de su madre: “Me gusta pensar que un día voy a entender lo que pasó”

Para aquellos que no lo conocen, Santiago Maratea tiene un lugar importante en las redes sociales, donde cosechó miles y miles de seguidores. Eso le permitió tener su propio programa en Vorterix y hace algunas semanas, cobró notoriedad por conseguir dos millones de dólares para una nena que necesitaba un tratamiento médico.

Por eso y por su notoriedad en redes, la producción de Andy Kusnetzoff lo invitó a Podemos Hablar, el programa de Telefe, junto a las actrices Nacha Guevara y Mercedes Funes, el periodista Marcelo Polino y el humorista Toti Ciliberto.

Santi Maratea habló del suicidio de su madre.

Durante la entrevista, el influencer abrió su corazón y relató uno de los momentos más complicados de su vida: la muerte de Mariana, su madre. “Si tuvieran la máquina del tiempo y pudieran volver a un día por varias horas. ¿Qué día sería y qué harían?” Maratea esperó su turno y contó una dura historia familiar vinculada a mamá: “Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda”.

“Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”, explicó, ante la mirada del resto de los invitados.

Santi Maratea, sus padres y sus hermanas.

“Yo siempre le dije: ‘Alejate de esa gente que es una mierda’, pero ella era igual, hablaba de los vecinos, como estaban vestidos”, explicó Santiago. Y continuó lo que ocurrió durante el entierro de su madre: “Tuve que hablar, estaba toda esta gente y yo decía ‘qué injustos, seguro ahora se van diciendo que mirá como terminó Mariana, que qué le habrá pasado’. Y yo la voy a seguir bancando hasta siempre”.

En cuanto a la pregunta de Andy, Maratea afirmó: “Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre. Conocer te ayuda a respetar y a mí me gusta mucho pensar que un día voy a entender lo que pasó. Y va a ser muy sabio”.

Mariana, la madre del influencer.

Antes de terminar el relató, Santiago contó una situación muy curiosa: "A un año de la muerte de mi vieja, se fue del grupo de WhatsApp. Esto fue a un año de su muerte o era el cumpleaños de ella, que está muy cerca. Yo la tenía agendada como 'tu vieja' y apareció 'tu vieja salió del grupo'. Por ahí justo la compañía de teléfono terminó de darle de baja".

La familia de Santi Maratea.

Santiago es hijo de Mariana y de Rafael Maratea, un reconocido coach de equipos empresariales, orador motivacional y autor del libro Liderar con Swing, oriundo de San Isidro y de 58 años. “Podemos estar preparados para soportar el dolor propio, pero, cuando aparece la pérdida de tu compañera uno queda desorientado, devastado y sin rumbo. Pero hay algo que me impulsa a seguir pese a todo el dolor y la tristeza”, había dicho Maratea en una entrevista, sobre el suicidio de su esposa.