Santi Maratea reveló que fue víctima de abuso sexual: "Tuve una secuencia medio heavy con un cura abusador"

A lo largo de los años, principalmente durante los últimos dos años de pandemia, Santiago Maratea logró cobrar gran relevancia en las redes sociales y algunos portales del país campañas solidarias para recaudar fondos. Por ejemplo, el oriundo de San Isidro consiguió en menos de 24 horas $100 millones para ayudar a combatir los incendios en la provincia de Corrientes.

Es el menor de cuatro hermanos, hace tres años sufrió la pérdida de su madre que se quitó la vida y también colaboró, por ejemplo, para tratamientos casi imposibles de realizar, como el de Ezra, que padecía un cáncer muy agresivo, o para conseguir medicamentos costosos, como el que necesitaba el locutor Julio Sosa para combatir la ELA. Este viernes, se abrió y decidió contar que fue víctima de abuso por parte de un cura de la Iglesia católica a la que asistía.

Fue durante una entrevista con FM Urbana Play, donde contó cómo fue su época en el colegio, habló de la fama, las campañas solidarias y su propia historia de vida. "Yo tuve una secuencia medio heavy con un cura abusador y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión. Sí (sufrí abuso), me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mi y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui", explicó, consultado por el panel.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego, agregó: "Estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Por ahí solo se rasca porque le pica la pij.... Yo era muy chico, era el cura de la iglesia donde yo iba. Fue un hito total, de los traumáticos. No era un cura más, era uno con el que tenía confianza. De la iglesia donde iba seis veces por semana. El que me saca de ahí es otro cura, que me ayuda a contarle a mis viejos".

En la mesa estaba el psicólogo Gabriel Rolón, quien sobre el incidente que relató Maratea, describió: "El efecto siniestro, cuando lo familiar se vuelve amenazante. Cuando quien debería protegerte, te agrede". "Fue lo que me pasó, es difícil de hacer la limpieza", coincidió el influencer y resaltó que aquel hecho le generó mucha confusión: "¿Qué me pertenece a mí y qué se me puso? Quizás fui extremadamente manipulado por este tipo, para que sea parte de su iglesia para después poder venir a tocarme el orto. Y ahora ya no entiendo qué es mío y qué no. No sé si soy esto, un súper católico, si creo en todo lo que este libro dice. Pero que nadie se anime a romperme las pelotas. Lo mismo con la sexualidad".

A fines del año pasado, Maratea habló del beneficio económico que obtiene de las colectas solidarias que hace a través de sus redes sociales: “Me podría haber hecho famoso por saber usar muy bien los bitcoins y usar mi poder de inversión en ayudar a otra gente, pero lo más groso que yo tengo es la cantidad de personas que se suman, lo alto que es mi rating, si lo comparamos con la tele, cuando me pongo a ayudar".

Tiempo atrás, ayudó en causas menos conocidas, como la donación de casi 100 mil dólares a los atletas argentinos que querían viajar al Sudamericano de Ecuador, donó dinero a un santuario de elefantes, para el traslado de Tamy desde el Ecoparque de Mendoza a Brasil y recaudó más de dos millones de pesos para la comunidad Wichi en Salta. “Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube", había destacado.

Uno de los casos más recordados por él y sus seguidores el de Emma, una bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME) que necesitaba el medicamento más caro del mundo, valuado en más de dos millones de dólares. Maratea juntó el dinero en tiempo récord. "Es evidente que hay un interés en la gente en ser parte, en pertenecer. Uno puede usar la empatía como motor de productividad. A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas", sentenció.