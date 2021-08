Santiago Lara reveló que conoció a Diego, apuntó contra Dalma y recibió una respuesta

El mundo Maradona sigue en estado de ebullición. En el medio del fallo a favor de Matías Morla para mantener el control sobre la marca, valga la redundancia, Maradona; uno de los que puja por ser reconocido como hijo del Diez, Santiago Lara, contó detalles del “regalo económico” que le dio el "Diez" cuando lo conoció.

“Con Diego tuve un contacto en la ciudad de La Plata, que tuve un regalo económico por parte de él, del que no quiero dar detalles. Justamente mi abogado me dijo que si lo voy a decir, que lo diga con sutileza. No me va a regalar USD 200.000, tampoco la pavada, es muchísima plata, pero sí me hizo un regalo que me sirvió para comprarme mi camioneta y un departamento”, dijo Lara en una entrevista que le concedió al programa “A la Tarde” (América TV).

“Tuvimos dos charlas con Diego, una que fue con los abogados, y otra en la que nos dejaron solos. Yo no le quería decir que vayamos a sacarnos sangre porque era el primer momento que tuve en mi vida de verlo en persona”, agregó.

Esta no fue la única revelación, Lara contó que el ADN negativo corresponde a la prueba que se realizó junto a su padre y que dio negativo por lo cual quien pensaba que era su progenitor no lo es. “En 2004, Luis Ventura fue a buscar información al respecto, que estaba en el estudio de Benito Lynch y descubrió que desapareció todo del estudio”, declaro acerca de las pruebas que comprueban su relación con el futbolista. “Hasta Guillermo Coppola sabe quién es mi mamá, porque él mismo salió a hablar sobre mí. Diego en 2019 dijo que tenía un buen recuerdo sobre mi mamá. Matías Morla también lo dijo", dijo Lara.

Y contó que él iba a nacer en un hospital público, aunque “pusieron plata Carlos Ferro Viera y Diego Maradona y me llevaron a una clínica privada de City Bell y terminé naciendo ahí”.

Pero no quedó todo allí. En la misma entrevista, a Lara le mostraron un posteo de Dalma Maradona en las redes sociales. “Eso lo subió después de que la etiqueté en mi historia. Imaginate lo tranquilo que estaba, porque si una persona está esperando un ADN no va a estar durmiendo. Es como si querés ver si ya cobraste y vas al banco a cada rato a ver si está acreditada la plata”, explicó Santiago para contextualizar.

Y agregó: “Ella nunca se quiso acercar a mí, nunca me mandó un mensaje. De las millones de veces que hablé por Instagram, y le quise mandar mensajes, en todos estos años que estuve mostrándome públicamente, ¿por qué ella nunca se acercó? Millones de veces dije, hasta el jueves pasado, que tenía la mejor onda con todos. Hoy en día no quiero tener nada con nadie”. Como ha declarado anteriormente, piensa que la única instancia válida para comprobar su identidad es la exhumación del cuerpo de Diego.

“Desconfío de ella. Por ahora no es motivo para hablarlo, porque tengo información de personas que conocen a Diego desde chico. No me sirve el ADN de Dalma, ni de Diego Junior, ni de las hermanas. Yo quiero hacerme el ADN con mi progenitor, con la persona que sería mi papá”, sostuvo.

Ante todo este escándalo, Dalma salió nuevamente al cruce. En un mensaje que le mandó al periodista Ángel de Brito mientras estaba al aire en el programa que conduce, Los Ángeles de la Mañana (LAM), ella remarcó que si se ofreció hacerse la prueba de ADN. “¿Otro más que no es? No tengo idea. Yo me ofrecí a hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso”, dijo la actriz. “Igual, de este caso ya lo sabíamos en la familia, porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira”, agregó Dalma.